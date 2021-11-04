Bradl, Portimao'da Marquez'in yerini alacak

Honda MotoGP takımı, sakatlanan Marc Marquez'in yerine test sürücüsü Stefan Bradl'ı çağırmış durumda.

Geçen hafta, toprak zeminde antrenman yaparken düşen ve beyin sarsıntısı geçiren Marquez, doktorların tavsiyeleri üzerine bu hafta sonu yapılacak Algarve yarışına katılamayacak.

Bu sebeple Honda, Marquez'in yerine Bradl'ı çağırdı. Alman sürücü bu yıl şimdiye kadar dört yarışta yer almıştı.

Bu yarışlar Katar, çifte Jerez yarışı ve San Marino Grand Prix'leriydi.

Markanın test sürücüsü olan Bradl, Santi Hernandez liderliğindeki Marquez'in normal ekibiyle birlikte çalışacak. Bradl geçen yıl Marquez'in sakatlığı sonrası 11 yarışta bu şekilde çalışmıştı.

Alman sürücünün 2020 ve 2021'de katıldığı toplam 15 yarıştaki en iyi sonucu Portekiz'de aldığı yedincilikti.

Marquez, salı günü 12-14 Kasım tarihleri ​​arasında Valencia'da yapılacak son yarış için uygun olup olmadığını görmek için doktorlar tarafından tekrar muayene edilecek.

Japon üretici, İspanyol sürücünün en azından 18 ve 19 Kasım'da yapılacak sezon sonu testine katılabilmesini istiyor.