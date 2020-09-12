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MotoGP / San Marino GP / Son dakika

Bradl, MotoGP telsiz sistemini test etti

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Bradl, MotoGP telsiz sistemini test etti
Ekleyen:
Yardımcı Editör: German Garcia Casanovs
Çeviren: Abdullah Çelik

Honda test sürücüsü Stefan Bradl, Dorna'nın isteği üzerine San Marino GP öncesi cuma günü gerçekleştirilen antrenman seansında telsiz mesajlaşma sistemini test etti.

Marc Marquez'in yerine Repsol Honda'da yarışlara çıkan Bradl, dün yeni uyarı sistemini test etmek için özel kulaklık ve telsiz bağlantısı ile piste çıktı.

Avusturya GP hafta sonunda yaşanan birçok büyük kazanın ardından sürücüler, Güvenlik Komisyonu'na yeni bir uyarı sistemi getirilmesi konusunda tavsiyede bulunmuşlardı.

Pist üstünde her zaman uyarı bayraklarını görmek kolay olmadığı için, yeni kulaklık sistemiyle daha önceden kaydedilen mesajlar pilota telsiz aracılığıyla gönderilebilecek.

Dorna sportif direktörü Carlos Ezpeleta, Bradl'ın testinin çok iyi geçtiğini söyledi ve isterlerse takımların bunu Formula 1'deki gibi yarış içerisinde kullanabilecekleri mesajlaşma sistemi şeklinde geliştirebileceklerini söyledi.

 

Ezpeleta, "Bu sene çözmeye çalıştığımız şeylerden birisi, sarı bayrakların görülme olayıydı. Aslında genel olarak bayraklarla alakalı sorunu çözmeye çalıştığımızı söyleyebilirim. Avusturya'daki kazaların ardından Güvenlik Komisyonu'nda sürücülerle konuştuk ve telsiz sistemini yeniden deneyip deneyemeyeceğimizi sordular."

"Geçmişte farklı sürücüler sistemi test etmişti ancak biraz rahatsız edici olduğunu söylemişlerdi."

"Ancak artık teknoloji çok gelişti. Bu yüzden denemeye karar verdik. Genel olarak, bugün Stefan ile yaptığımız test çok iyi geçti."

"Gelecekte neyin gelişmesi gerektiğini görmek için yapılan ilk testlerden birisi oldu."

"Tabii ki sistem henüz ilk prototip halinde ve geliştirilecek."

"İlk başta sadece Yarış Yönetimi tarafından, bayraklarla ilgili önceden kaydedilmiş mesajlar, cezalar ve bu tür şeyler iletilecek."

"Gelecekte belki, sürücüler ve takımlar kabul ederse, takımların iletişim kurmasına izin verebiliriz. Ve hatta sürücüler dahi konuşabilirler." dedi.

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Stefan Bradl, Repsol Honda Team

Stefan Bradl, Repsol Honda Team
1/5

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Stefan Bradl, Repsol Honda Team

Stefan Bradl, Repsol Honda Team
2/5

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Stefan Bradl, Repsol Honda Team

Stefan Bradl, Repsol Honda Team
3/5

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Stefan Bradl, Repsol Honda Team

Stefan Bradl, Repsol Honda Team
4/5

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Stefan Bradl, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3

Stefan Bradl, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3
5/5

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik San Marino GP
Pilotlar Stefan Bradl
Editör Lewis Duncan

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