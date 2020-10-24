Bradl, Marquez'in 2020'de dönmeyeceğini işaret etti

Marquez, sezonun ilk yarışı İspanya GP'de geçirdiği kazada kolunu kırmıştı. Ameliyat olmasının ardından ikinci yarışta dönmeye çalışan Marquez, bunu başaramadı ve sıralamalarda çekilmek zorunda kaldı.

Sonrasında kolundaki platini kıran Marquez, ikinci kez ameliyat olmak zorunda kaldı ve sezonun geride kalan bölümünde yarışamadı.

Honda, Ağustos ayında yaptığı açıklamada Marquez'in en azından Ekim ayının sonuna kadar yarışamayacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Marquez'in en azından Aragon yarışlarından birisine katılması bekleniyordu ancak bu olmadı.

Çekya GP'den bu yana Marquez'in yerine yarışan Honda'nın test sürücüsü Stefan Bradl, Servus TV'ye yaptığı açıklamada Honda ile son 4 yarışa katılacağını söyledi.

Bradl, "Bu sezonu tamamlayacağım. Dün bunu öğrendim. Resmi olarak bunu açıklayamam ancak durum bu."

"Marc, iyileşmek için yapması gereken şeylere odaklanmış durumda. Şu anda dönmeye çalışmasına değeceğini düşünmüyorum. Yeniden iyileşmek zorunda."

"Bu süreçte beni çok fazla iş bekliyor. Valencia'daki iki yarışın ardından, test için Jerez'e gideceğim ve ardından final için Portimao'ya geçeceğim." dedi.

Honda, Bradl'ın bu açıklamasını henüz doğrulamadı.

Marquez'in 3. kez ameliyata ihtiyaç duyacağı iddia edilmişti ancak Honda bu iddiaları yalanlayarak her şeyin yolunda olduğunu açıkladı.

Marquez'in bu sene şampiyon olamayacağı matematiksel olarak Aragon GP hafta sonunda kesinleşmişti.