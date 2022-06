Bradl, Honda'nın "ekstrem" sıcaklık sorununu giderebileceğine inanıyor

Haberi dinle

HRC'nin resmi test pilotu Bradl, 4. kez sağ kolundan ameliyat olan ve yakın gelecekte motosikletine geri dönmesi beklenmeyen Marc Marquez'in yerine fabrika Honda takımı ile yarışıyor.

Honda, Marquez'in yokluğunda zor bir zamandan geçmekte. Japon ekip, geçtiğimiz hafta sonu 1982 Fransa GP'den bu yana ilk kez bir Grand Prix'de puan alamadı. İki Honda sürücüsü de geçtiğimiz hafta sonu Sachsenring'de gerçekleştirilen Almanya Grand Prix'sini ilk 15 sıra içerisinde tamamlayamadı ve Japon takım Almanya'dan puansız ayrıldı.

Bu yarışta, fabrika Honda sürücülerinden sadece Bradl damalı bayrağı görebildi ancak Bradl da yarış galibinin 52 saniye arkasında kaldı.

RC213V, Almanya GP'de büyük ısınma sorunları yaşadı ve bu sorunlar, Bradl'ın sağ ayağının yanmasına neden oldu. Bundan dolayı da Bradl, tam temposunda süremedi.

Bradl, ısınma problemlerinin Honda için yeni bir şey olmadığını söylese de Sachsenring'de ısınma problemlerinin şu ana kadarki en ciddisini yaşadığını belirtiyor.

Alman sürücü, bu sorunun Sachsenring'de bu kadar kötüleşmesini iki nedene bağlıyor: motosikletin yapısındaki hatalar ve yarış günü havanın 35 derece olması.

Bradl, yine de Honda'nın kendi geri bildirimlerini dinleyerek bir çözüm bulabileceğine inanmakta.

Assen'de gerçekleştirilecek olan Hollanda GP öncesinde konuşan Bradl, ısınma problemleri hakkında şunları söyledi: "Önceki sezonlarda da Honda'da bu ısınma sorununu yaşadık ama son yarış her şey bir araya geldi ve şu ana kadar gördüğüm en büyük ve ekstrem sorunu yaşadım."

"Bir şeyler yapmamız lazım, özellikle de sağ ayağım için."

"Muhtemelen bu sıcaklık; hava akışının, egzozun bir kombinasyonudur. Bir fikrim yok. Mühendislerin neler yapabileceği hakkında da bir bilgim yok ama eminim onlar bir çözüm bulacaktır."

Stefan Bradl, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

LCR Honda sürücüsü Alex Marquez, Bradl'ın sağ ayağında yaşadığı yanma sorununun Alman sürücünün giydiği sürüş ekipmanıyla alakalı olabileceğini öne sürmüştü.

Bradl, giydiği ekipmanların sıcaklıkla baş edebilmeyi deneyecek şekilde hazırlandığını belirtti. Alman sürücü, ayrıca, fren kolunda yaşanan ısınma sorunlarının kendisini tamamen şaşırttığını ve bu sorun yüzünden, ilk 3 tur boyunca "öldüğünü" de ekledi.

Giydiği sürüş ekipmanlarında herhangi bir değişiklik yapıp yapamayacağı sorulan Bradl, şu ifadeleri kullandı: "Her şeyi yaptık. Sıcaklıkla mücadele etmek için sürüş ekipmanımla alakalı yapılabilecek her şeyi yaptık. Yani [bu sorunla baş edebilmek için] her şeyi yaptık."

"Daha antrenman turlarında iken bile motosiklete koruyucu şeyler koyduk. Ayağımın altına, içine, her yere özel bir bant koyarak sıcaklıkla mücadele etmeye çalıştık ve yapabileceğimiz her şeyi yaptık."

"Bir şeyler yapılması gerek. Bu değişmeli. Sachsenring'de de söylemiştim, sürücünün açısından duruma baktığınızda durum şöyle: O kadar çok acı çekiyorsunuz ki sürüşe odaklanamayacak noktaya geliyorsunuz."

"Ayrıca fren kollarının da bu kadar sıcak olacağını ve bu alanda sorun yaşayacağımızı beklememiştim. Bu sorunla birlikte hissiyatı kaybediyorsunuz. Basitçe söyleyecek olursak, motosikletin kontrolünü kaybediyorsunuz."

"Yani ya kaza yapacaksınız ya da diğerlerinin sizi geçmesine izin vereceksiniz."

"Bu inanılmazdı. İlk 3 tur ölüyordum. İlk viraj için frenlerken fren kolu soğumuyordu. Bu ilk sorunumuzdu, sonrasında sağ ayağım yandı."

Stefan Bradl, Repsol Honda Team Fotoğraf: Dorna