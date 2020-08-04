Bradl, Brno’da Marquez’in yerine geçecek!

Marquez, Jerez’deki İspanya Grand Prix’sinde kaza yapıp sağ kolunu kırmış ve operasyon geçirmişti. Operasyonda kemiğine bir titanyum plaka ve 12 çivi takılmıştı.

Kazadan sonraki hafta Endülüs GP’ye katılmaya çalışan İspanyol sürücü, sıralama turlarından sonra yarıştan çekilmişti.

Marquez’in bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Brno yarışında pistlere dönmesi bekleniyordu. Ancak titanyum plakadaki baskı, bunun değiştirilmesini gerektirdi ve pazartesi günü bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Bu da Marquez’in Brno yarışını da kaçırması anlamına geldi. Böylece Marquez’in şampiyonluk umutları çok büyük bir yara aldı.

Honda test sürücüsü Bradl, 2016’da Aprilia koltuğunu kaybetmesinden sonraki 10. yarışına bu hafta sonu Brno’da çıkacak. Bradl geçen sene dört yarışa çıkarken, 2018’de beş yarışa katılmıştı.

Alman sürücü geçen sene İspanya GP’ye özel izinle çıkarken, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya GP’lerine sakat olan Jorge Lorenzo’nun yerine çıkmıştı. Bradl’ın bu yarışlardaki en iyi sonucu 10.’luk olmuştu.

Marquez’in şu anda puanı bulunmuyor ve her iki yarışı da kazanan Fabio Quartararo’nun 50 puan gerisinde yer alıyor.

Son şampiyonun ne zaman pistlere döneceği ise net değil. Ancak kolunun tamamen iyileşmesi için, art arda gerçekleştirilecek olan Çek Cumhuriyeti ve iki Avusturya yarışına katılmaması bekleniyor.