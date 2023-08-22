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Brad Binder: "Bir noktada yarışı bitiremeyeceğimi düşündüm"

KTM'e kendi evinde podyumu getiren Brad Binder, her şeye rağmen zorlu bir yarışı geride bıraktığını düşünüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull Ring'de güçlü bir hafta sonu geçiren Binder, hem sprint yarışını, hem de ana yarışı ikinci tamamlamayı başardı.

Her iki yarışta da ilk turlarda Francesco Bagnaia'yı yakından takip eden Binder, sonrasında yavaş yavaş performans kaybetti ve geri düştü.

İyi sonuçlara rağmen yaşadığı sıkıntılardan belli derecede şikayet eden Binder, daha iyi performans sergilemeyi umuyor.

Binder, "[Ana yarış] sprint yarışının karbon kopyasıydı."

"Aynı turda, hatta aynı virajda daha fazla gaza basamayacağımı ve Bagnaia'nın başını alıp gitmeye başladığını gördüm."

"Viraj çıkışlarında büyük zaman kaybediyor, frenlemede bu zamanı telafi etmeye çalışırken de ciddi anlamda blokaj yaşıyordum."

"Bir noktada tur başına 0.3 saniye kaybettiğimi fark ettim ve kendime 'akıllıca davran, böyle giderse damalı bayrağı göremeyeceksin' dedim." dedi.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Kendimi biraz sakinleştirmem ve hiçbir şey kazanamayacağım kısımlarda dikkatli olmam gerekiyordu."

"Bu yüzden akıllıca davranmaya ve arka lastiğin dayanmasını sağlamaya çalışmalıydım çünkü ana yarışa girerken bunun zor olacağını biliyorduk."

"Takımdaki herkese çok teşekkür ederim, hafta sonu boyunca harika bir iş çıkardılar. Cumartesi gecesi işler pek iyi görünmüyordu, ancak başardık."

"Açıkçası ilk turlarda Pecco'ya karşı her şeyimi vermek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, ancak altıncı tur civarı arka lastik performansının halen çok iyi olduğunu fark ettim ve yarışın kalan kısmında sıkıntı yaşayabilme ihtimalini düşündüm."  

"Neyse ki yarış sakinleştikten sonra motosikleti damalı bayrağa götürebildim, dolayısıyla mutluyum." dedi.

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