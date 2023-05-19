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Bottas, KymiRing projesine yardım etmek için görüşmeler yapıyor

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, ülkesi Finlandiya'da teorik olarak Formula 1 ve MotoGP yarışlarına ev sahipliği yapabilecek olan iflas etmiş KymiRing pistinin yeniden canlandırılması için ön görüşmelerde bulundu.

Matt Kew
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KymiRing pist değişiklikleri

Pist projesi ilk olarak 2007 yılında tasarlandı ve 2019 yılına gelindiğinde, organizatör Dorna Sports ile yapılan beş yıllık sözleşmenin bir parçası olarak, bir sonraki sezon yarış öncesinde küçük bir MotoGP testine ev sahipliği yapıldı.

Ancak etkinliğin gerçekleştirilmesine yönelik ilk iki girişim COVID-19 salgını nedeniyle başarısız oldu ve yarışı kapalı kapılar ardında gerçekleştirme planları padok ve erişim yollarının inşaatının tamamlanamaması nedeniyle zarar gördü.

Ardından Rusya-Ukrayna çatışması, tedarik zincirlerinin bozulması ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma niyetini beyan etmesi nedeniyle pistin 2022'ye kadar yeniden canlanmasına engel oldu.

KymiRing'in MotoGP'ye katılımı, pistin zamanında homologe edilememesi nedeniyle bu yıla ertelendi. Ancak devam eden mali sorunlar, geliştiricinin daha sonra yönetim tarafından devralındığı anlamına geliyor.

Bottas, projenin yeniden canlandırılıp canlandırılamayacağını görmek için pist yöneticileriyle ilk görüşmeleri yaptığını ve pistin FIA Grade One standardında inşa edilerek potansiyel olarak F1 yarışlarına ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Bottas şunları söyledi: "Finlandiya'da uluslararası düzeyde düzgün bir pist görmeyi çok isterim. Ancak pist şirketi şu anda iflas etmiş durumda. Dolayısıyla bu kolay olmayacak."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Photo by: Alfa Romeo

"Ama yardımcı olabileceğim ya da yapabileceğim bir şey olup olmadığını görmek için onlarla görüşüyorum. Şimdilik hepsi bu: Sadece görüşmeler. Ama bu hiç kolay değil."

"Finlandiya, iyi bir kış geçiren bir yer olarak, en azından kışın araç kullanmamak anlamına geliyor. Herhangi bir fırsat olup olmadığına bakacağım."

Web sitesine göre pistin en büyük sahipleri Finlandiya Motosiklet Birliği, AKK Sports pazarlama şirketi, A. Ahlstrom Real Estate yatırım şirketi ve Litti bölgesi.

KymiRing'in 25 milyon euro borcu olduğu ve iptal edilen MotoGP turu ile Nitro Rallycross ve World Motocross serilerinin yer değiştirmek zorunda kalmasıyla ilgili sözleşme cezaları olduğu bildiriliyor. Pistin sosyal medya kanalları yedi aydır aktif değil.

Finlandiya 1982'den bu yana Imatra sokak pistinde Dünya Şampiyonası düzeyinde bir motosiklet yarışına ev sahipliği yapmamıştı.

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