Borsoi: “Martin’le birlikte hedefimiz MotoGP şampiyonluğu''

Jorge Martin, 3 Haziran Pazartesi günü 2025 yılı için Aprilia’ya imza attığını doğrulayarak MotoGP dünyasını sarstı.

Pramac sürücüsünün kararı, Ducati’nin bariz bir şekilde Martin’e fabrika koltuğunu teklif etmek yerine Marc Marquez’e vermesiyle, değişti.

Pramac takım patronu Paolo Campinoti, “Yetenekli bir çaylağı takımımızda hoş karşıladık ve bugün MotoGP gridinde en güçlü sürücülerden biriyle çalışıyoruz.’’

“Birlikte yaptığımız ilerleme inanılmaz ve geçen yılın sonunda belirlediğimiz hedefe odaklanmaya devam ediyoruz.’’

“Valensiya GP’den sonra, Martin’e veda edeceğiz ve ona geleceğiyle ilgili en iyi dileği dileyeceğiz.’’

Takımın yöneticisi Gino Borsoi, Campinoti’nin sözlerine ekleyerek, “Şimdiye kadar tanıdığım en yetenekli ve en güçlü sürücülerden biri olan Jorge ile çalışmaktan minnettarım ve gurur duyuyorum.’’

“Bundan sonra harika başladığımız bu sezona odaklanarak birlikte maksimum başarıyı elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.’’

“Umarım geleceği için karar veren Jorge sezonun geri kalanında bizimle keyifli anlar geçirebilir.’’ dedi.

Jorge Martin, hafta sonu MotoGP İtalya’da podyum tamamladıktan sonra, geleceğiyle ilgili heyecanın dikkatini dağıttığını söyledi.

Martin, o sırada 2025 yılı için Ducati’nin fabrika takımıyla sözleşme imzalamayı hâlâ bekliyordu. Ancak 24 saat sonra Aprilia ile sözleşme imzaladı.

Martin, şuan da 7 yarışın ardından MotoGP şampiyonasında lider durumda. Pramac sürücüsünün arkasında son şampiyon Pecco Bagnaia ve gelecek sene 2025 motosikletini kullanacak olan Marc Marquez bulunuyor.

Ancak 2023 yılında Bagnaia’ya karşı MotoGP’nin final yarışında şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve formda olan Martin, uydu bir takımla MotoGP şampiyonluğunu olağanüstü kazanma başarısıyla rekabet etmek için her türlü şansa sahip.