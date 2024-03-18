BMW, gelecekte MotoGP'ye girişi yakından takip ediyor!

BMW, daha önce ürünlerini pazarlamak için doğru platform olmadığını düşündüğü için MotoGP'de fabrika takımı bulundurmayan en ünlü üretici konumunda.

Ancak Flasch'ın geçen yılın sonunda BMW Motorrad bölümünün yeni CEO'su olarak Markus Schramm'dan görevi devralması ve MotoGP'nin 2027'de yeni bir kural seti getirecek olmasıyla birlikte Alman üretici duruşunu değiştirdi ve artık grand prix yarışlarına potansiyel bir girişi göz ardı etmiyor.

BMW'nin MotoGP'ye katılması konusunda Flasch Alman yayın organı Motorrad'a şunları söyledi: "BMW M yıllardır MotoGP araç ortağıdır. BMW M'in patronu olarak tüm yarışlarda bulundum, sorumluları tanıyorum ve orada varlığı olan bir markayız."

"Ancak bunun bizim için mantıklı olması gerektiği açık ve bu yüzden konuya yakından bakıyoruz. Bunu göz ardı edemem."

BMW, Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki fabrika takımı sayesinde üst düzey motosiklet yarışlarında zaten bir varlığa sahip, ancak bir MotoGP programı çok daha büyük bir ölçekte olacaktır.

WSBK'nın yanı sıra BMW, prestijli Suzuka 8 Saat dayanıklılık yarışını da içeren FIM Dayanıklılık Dünya Şampiyonası'nda ve Alman IDM serisinde de yer alıyor.

Flasch, "Dayanıklılık Dünya Şampiyonası ve IDM ile birlikte bunun tek taahhüt olarak kalıp kalmayacağına da karar verme sürecini sürdürüyoruz. Yoksa başka formatları da mı seçeceğiz?" dedi.

Flasch'ın MotoGP hakkındaki görüşleri, birinci sınıfa katılma görüşmelerinden defalarca kaçınan selefi Schramm ile tam bir tezat oluşturuyor.

Ancak Schramm yine de motosiklet yarışlarının önemli bir destekçisiydi ve onun liderliğinde BMW 2019 yılında Shaun Mir Racing ile Dünya Superbike'a geri döndü.

WSBK programı yıllar içinde büyüdü ve fabrika bu yıl 2021 Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile anlaşarak geri dönüşünden sonra kuru zeminde ilk defa galibiyet mücadelesine ortak oldu.

Bu arada Flasch, Alman markanın MotoGP'ye resmi güvenlik aracı sağlayan yüksek performanslı M bölümünde uzun süre çalıştıktan sonra geçen yıl Kasım ayında BMW Motorrad'a geçti.

Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Onun liderliğinde Bavyeralı marka, 2021 yılında motor sporları bölümünü M markası altında birleştirdi.

Flasch kendisini "motor sporlarının mutlak bir savunucusu" olarak tanımladı ve ekledi: "BMW M Başkanı olarak BMW M GmbH'yi BMW Motorsport ile birleştirmeye karar verdim."

"Benim için, iyi yapılmış motor sporlarının marka gücüne ve marka topluluğu içindeki coşkuya gerçek bir katkı sağladığı tartışılmaz."

BMW'de önümüzdeki aylarda başka değişiklikler de olacak ve mevcut iki tekerlekli motor sporları başkanı Marc Bongers Haziran ayından itibaren tamamen WSBK'ya odaklanacak.

Bu revizyonun bir parçası olarak, Sven Blusch BMW Motorrad'ın yarış bölümünün başına geçecek.

Değişiklikler hakkında konuşan Flasch, "bunun bir seri ya da diğeri için önyargılı bir karar olmayacağını" açıkça belirtti, ancak WSBK'nın BMW için "tek seçenek olmadığını" açıkladı.

Potansiyel bir BMW girişine ilişkin görüşmeler, Japon üretici ile uzun vadeli bir sözleşmesi olmasına rağmen iki yıl önce Suzuki'yi aniden kaybeden Dorna'nın gridde altı üreticiye sahip olma arzusunu destekliyor.

MotoGP, 2027'de daha küçük kapasiteli 850cc motorlara geçmeye ve tamamen sürdürülebilir yakıt kullanmaya hazırlanıyor; bu iki önemli değişiklikle seri, başka bir markayı çekeceğini umuyor.