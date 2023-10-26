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Bir ameliyat daha olacak Rins, Tayland GP'yi kaçıracak

Rins Perşembe günü sakat bacağındaki fıtık nedeniyle ameliyat olacak ve bu da Tayland Grand Prix'sinde yarışmasını engelleyecek.

Editör Ezel Tan
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Alex Rins, Team LCR Honda

Álex Rins, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Tayland Grand Prix'sini kaçıracak. Dört ay önce Mugello'da sağ bacağındaki tibia ve fibula kemiğini kıran LCR sürücüsü, Endonezya'da iyi bir geri dönüşe imza atmış fakat anormal ağrılar nedeniyle Avustralya'dan çekilmiş ve daha ileri testlerden geçmek istemişti.

Şimdi Buriram'da yarışmasını engelleyecek bir operasyon daha geçirmesine karar verildi.

Lucio Cecchinello önderliğindeki ekipten yapılan açıklamada, "Sağ bacağında hissettiği devamlı ağrının ardından Avustralya'da doktorlar tarafından muayene edilen Álex Rins sağlık ekibiyle görüşmek üzere doğrudan Madrid'e gitti. Bacağını değerlendirmek ve ağrının nedenini analiz etmek için çeşitli testler yaptılar."

"Muayeneler sonucunda fibuladaki yaralı hasarlı bölgenin yakınında -muhtemelen ekstra ağrıya neden olan- küçük bir fıtık tespit edildi."

"Sürücü, iyileşme sürecini geliştirmek için Perşembe günü küçük bir operasyon geçirecek." denildi.

 

Rins sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sakatlığının "olumlu yönde geliştiğini" ortaya koydu ve şöyle devam etti: "Ağrının nedenini tespit ettik. Şimdi bunu azaltmak için küçük bir operasyon geçireceğim."

"Tayland Grand Prix'sinde olamayacağız ama tamamen iyileşmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Stefan Bradl, Rins'in yerine geçmek için hazırda olsa da, bu hafta sonu piste çıkmayacak.

Takımdan yapılan açıklamada, "Avustralya ve Tayland Grand Prix'leri arasındaki kısa süre nedeniyle, LCR bu hafta sonu Buriram'da Rins'in yerine başka bir ismi geçiremeyecek." denildi.

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