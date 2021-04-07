Binder, Doha GP'de aldığı lastik riski nedeniyle “endişelenmiş"

Geçtiğimiz hafta Pazar günü gerçekleştirilen Doha Grand Prix'sinde, KTM sürücülerinin dördü de orta hamur ön lastiklerle yarışmak zorunda kaldı çünkü yumuşak lastik seçeneğini önceki hafta gerçekleşen Katar GP’de kullanmışlardı.

Binder, Doha’daki hafta sonundan önce lastik seçiminin KTM'ye “sert bir darbe” vurduğunu söyledi çünkü yumuşak lastik RC16 için çok yumuşaktı ancak sert lastik seçeneği ise akşam koşullarında işe yaramazdı.

Çok az sayıda sürücü orta ön lastik kullanmayı tercih etti çünkü lastikler iyi hissettirmiyordu. Binder, orta lastik kullanmaktan korkuyordu çünkü testlerde bu lastiği kullanırken üç kez düşmüştü.

“Çok zorlu bir yarış” olmasına rağmen yarışa 18. başlayan Binder, 8. sırada finiş gördü.

Binder, "Orta lastik kullanmaktan gerçekten çok korktum, çünkü testlerde üç kez düştüm ve her üç kaza da beklemediğim yerlerde oldu."

“Bu yüzden biraz endişelendim. Ancak başka şansım yoktu."

"Yumuşak lastik bir seçenek değildi, sıralama turlarında bile aynı ön lastikleri üzerinden atak yapmak imkansızdı çünkü yeni lastikle birlikte hızlanmaya çalışırken sağ taraf neredeyse bitmiş oluyordu."

“Bu yüzden, orta hamuru sevmesek bile, onu kullanmamız gerektiğini biliyorduk çünkü aksi takdirde yarışın sonunu göremeyecektik."

"Lastiğin bir tarafından diğerine aktarım yaparken çok dikkatli olmak zorundaydım ve bunun neredeyse düz bir şekilde fren yapmak ve yavaşça geçmek gerekir.

“Bu açıda fren yapamazsınız ve bunu yaptığınızda ön tarafta kilitlenirseniz, bu da size kötü bir his verecektir."

“Bu yüzden, sürüş stilimi biraz değiştirmek zorunda kaldım, özellikle de sağa dönen virajlarda."

“Sonrasında ön tarafa oldukça hakim olduğumun farkına vardım."

"Takım arkadaşım Miguel Oliveira, Doha yarışının ilk aşamalarında 4. sırada yer aldı, sonrasında 12. sıraya düştü ancak RC16 gösterge paneli erken kapatıldıktan sonra sadece 15.sırada yarışı tamamlayabildi." dedi.

Hangi viteste olduğunu ve ne zaman doğru bir şekilde değiştirileceğini anlamak için zorlanan Oliveira, bilmeden yanlış bir motor haritası seçti ve bu da yaşadığı sorunları iyice artırdı.