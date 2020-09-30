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MotoGP / Katalonya GP / Son dakika

Binder: "Son turlar, yağmurda sürüş gibiydi"

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Binder: "Son turlar, yağmurda sürüş gibiydi"
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Çeviren: Abdullah Çelik

KTM sürücüsü Brad Binder, Katalonya GP'nin son bölümünde lastiklerinin tamamen bitmesinin ardından sanki yağmurda sürüyormuş gibi hissettiğini söyledi.

Yarışa 10. sıradan başlayan ancak ilk turda 4 sıra kaybeden Binder, lastiklerde yol tutuşu kaybetmesinin ardından ancak 9. sıraya kadar yükselebildi.

Son 10 tur içerisinde Binder'ın lastikleri tamamen bitti ve KTM sürücüsü sadece yarışı tamamlamaya odaklandı. Bunun sonucunda Binder ancak 11. olabildi.

Binder, "Ne yazık ki neden oldu tam olarak bilmiyorum ancak 10 tur kala lastikleri bitirdim."

"Son 10 tur hayatta kalmaya çalıştım. Son 4-5 tur tamamen yağmurda sürüş gibiydi. Gerçekten zordu."

"Ancak iyi bir öğrenme deneyimiydi. Hafta sonu boyunca iyi performansa sahip olduğumuzu bilerek buradan ayrılmalıyız. En azından yarışı tamamlayabildik."

"Elimden gelenin en iyisini yaptım ancak ne yazık ki istediğimiz sonuçlara yakın bir yerde tamamlayamadık." dedi.

 

Katalonya'da pist sıcaklığının düşük olması nedeniyle sürücüler büyük ölçüde yumuşak lastikleri seçtiler ancak bu, yarışın sonunda performansta büyük düşüş yaşanmasına neden oldu.

Binder, daha dayanıklı olan orta sert arka lastiği ısıtmakta zorlandığı için bu kumarı oynayamadığını söyledi.

Binder, "Orta lastik seçiminde kesinlikle en iyi kararı verdik. Orta lastikle gerçekten iyi hissettim."

"Tamam, yarışın başında biraz sıkıntı yaşadım. Ancak lastikleri ısıttıktan sonra gerçekten iyi hissettim."

"Asıl sorun, orta arka lastiği kullandığınızda, onları tekrar ideal sıcaklığa getiremiyordunuz."

"Bu konuda endişeliydik çünkü toplantıda, yeni orta lastiği dahi ısıtmakta zorlanıldığı söylendi."

"O kumarı oynayamazdık. Bu yüzden yumuşak lastiği denedik." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalonya GP
Pilotlar Brad Binder
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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