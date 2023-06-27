Binder: "Podyumları kaybettiğim için takımdan özür dilerim"
Hafta sonunu normalde iki podyumla kapatması gereken Brad Binder, aldığı cezalardan ötürü KTM'den özür diliyor.
Assen'de hafta sonu boyunca iyi bir performans gösteren ve Ducati sürücülerinden kopmamak için büyük çaba sarf eden Binder, hem sprint yarışında, hem de ana yarışta damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.
Ancak kaderin cilvesi o ki, iki yarışta da pist limitlerini aştığı için yarış biter bitmez cezalar alarak podyumu kaybetti.
Yarışın ardından konuşan Binder, "Takımdan gerçekten çok özür dilerim, nitekim onlara iki podyum kaybettirdim."
"Harika bir iş çıkardılar ve büyük çaba sarf ettiler. İşleri bu şekilde berbat ettiğim için üzgünüm. Ama olan oldu ve Silverstone'da bunu telafi etmeye çalışacağım."
"Mesele şu ki, kural kuraldır. Bunu tekrar yapmak için beyninizin ölmesi gerekiyormuş gibi hissediyorum."
"Ancak bir kez daha pist limitlerini aştığımı bile bilmiyordum. İlk viraja geldiğimizde Aleix yeşil noktayı işaret ediyordu. Ben de 'tamam, her neyse' dedim."
"Sonra televizyonda gördüm ve 'bunu tekrar nasıl yaptım' diye düşündüm."
"Yine birkaç milimetrelik bir farkla pist limitlerini aştım ama olan oldu. Ötesi yok." dedi.
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
KTM için işin iyi yanı, Binder'ın yumuşak arka lastik kullanarak kumar oynaması ve ilk turlarda daha idareli giderek yarışın sonuna avantajlı girebilmesiydi.
Binder, "Yumuşak arka lastiği kullanmaya ve sonuna kadar gitmeye karar verdik. İnanılmaz bir start almayı başardım. Sonra önceliğim lastiğin sağ tarafıyla ilgilenmek oldu, neredeyse başarıyordum.
"Ancak son iki turda gerçekten büyük bir performans kaybıyla karşılaştım."
"İlk defa arkada herkesten daha yumuşak lastik kullanıp sonuç alabildik. Bir sürücü olarak en güçlü olduğum nokta bu değil, dolayısıyla bu küçük başarıdan gurur duyuyorum."
"Ama kesinlikle iki podyum elde etmek güzel olurdu!" dedi.
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