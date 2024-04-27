Binder: "Motosikletimi geri almış gibi hissediyorum"

Güney Afrikalı, Katar'da sprint ve yarışta elde ettiği podyumlarla sezona güçlü bir başlangıç yaptı ancak o zamandan beri podyuma çıkamadı.

Cuma günü Jerez'de ikinci antrenmanın sonlarına doğru yaptığı kazaya rağmen Binder, RC16'sının ön tarafında yaptığı değişikliklerin motosiklet üzerindeki hissiyatını tamamen değiştirdiğini söylüyor.

"Bugün gerçekten çok iyiydi."

"Sabah ikinci tur için motosikletin ön tarafında bir şeyler değiştirdik ve motosikletimi geri almış gibi hissettim."

"Frenleme ve girişte ön tarafa tekrar güvenmeye başladım ve bu harikaydı. Tüm öğleden sonra gerçekten hızlıydım, kendimi gerçekten iyi hissettim."

"Ama sonrasında bir önceki turdan daha sıcak ve açık bir şekilde çok fazla gelen rüzgâra yakalandım. Bu yüzden biraz şanssızdım."

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Değişikliklerin ne olduğu sorulduğunda şunları söyledi: "Tam olarak bilmiyorum ama dürüst olmak gerekirse, son koşu haricinde tüm yıl boyunca geçirdiğim en iyi gün buydu."

"Ancak sadece ilk iki sektördeki ideal tur zamanım, attığım tur zamanından 0.5 saniye daha hızlıydı. Bu yüzden iyi olacağımızı düşünüyorum."

Binder ayrıca, Jerez'deki ikinci antrenmanın sonunda yaptığı kazadan sakatlanmadan kurtulduğu için 'şanslı' olduğunu kabul ediyor.

"Gerçekten şanslıyım."

"7. virajda kaza yaptığımda uzun süre kaydım, ayağa kalktığımda kendimi gerçekten çok şanslı hissettim."