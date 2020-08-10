MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
13 Ağu
Sıradaki Etkinlik
2 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Sıradaki Etkinlik
10 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
10 Eyl
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
73 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
94 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Çek GP / Son dakika

Binder, MotoGP'deki ilk zaferi karşısında şaşkın

paylaşım
yorumlar
Binder, MotoGP'deki ilk zaferi karşısında şaşkın
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Ağu 2020 05:58

MotoGP Çek Grand Prix'sinin ardından konuşan Brad Binder, aldığı galibiyetten ötürü mutlu ve şaşkın olduğunu söylüyor.

Binder, Pazar günü Brno'da 13 tur üzerinden gerçekleştirilen Çek GP'de harika bir performans sergiledi ve 5.2 saniye farkla hem kendisinin hem de KTM'nin MotoGP'deki ilk zaferini aldı.

MotoGP çaylağı, antrenman turlarında harika bir hıza sahipti ve geçen ayki iki Jerez yarışında da yine güçlü olmasına rağmen yaptığı iki hata nedeniyle podyum mücadelesinin dışına düştü.

Şimdi 2013 Marc Marquez'den bu yana yarış kazanan ilk çaylak olan Binder, sonuç karşısında şaşkın olduğunu söyledi.

"Bugün, hayatımın şimdiye kadarki en inanılmaz günüydü. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum o günü yaşıyorum."

"Bunun üçüncü Grand Prix'imde gerçekleşmesi ürkütücü! Açıkçası buna inanamıyorum."

"Red Bull KTM ile tüm dersi tamamladım. Zirvedeyiz ve sonunda MotoGP'de yarış kazanmayı başardık."

Motorsport.com'a konuşan Binder, RC16'nın neden bu kadar iyi çalıştığını sorulduğunda "Cuma günü tamamen farklı bir yerdeydik."

“Gazı zar zor açabiliyorum ve sanki her şey kötüymüş gibi hissettim."

"Bu yüzden, Cuma gecesi çocuklar yapmaları gereken işleri yaptılar. Cuma günü pistten ayrılmadan önce takım şefim ve patron Mark ile konuştuğumu hatırlıyorum, onlara 'baskı altına girmeyin, yarın halledecekler' dedim."

"Ve gerçekten yaptılar. Üçüncü seanstan sonra motosikletim çok daha stabildi ve kendimi gerçekten çok iyi hissettim."

“Aynı zamanda, çocukların harika bir paket oluşturmalarıyla da çok ilgili. Bu yeni motosiklet çılgınca."

"İlk kez sürdüğümden beri çocuklara 'Beyler bu motosiklet hiç fena değil' diyorum. Diğerleriyle birlikte yarıştığım zaman kesinlikle büyük bir avantaja sahip olduğunu görebiliyorum."

“Elbette diğerlerinden biraz daha fazla zorlandığımız yerler var ama güçlü olduğumuz yerlerde büyük bir avantajımız var."

"Bugünün yarışta karşılığını almak gerçekten çılgınca. Takıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Bugün burada olmama yardım eden herkese teşekkür ediyorum ve çok daha fazlasını sabırsızlıkla bekliyorum."

Brno MotoGP: Çaylak Binder, KTM ile sürpriz şekilde ilk zaferini aldı!

Önceki haber

Brno MotoGP: Çaylak Binder, KTM ile sürpriz şekilde ilk zaferini aldı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Çek GP
Pilotlar Brad Binder
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari: "Racing Point'e verilen ceza yeterli değil!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ferrari: "Racing Point'e verilen ceza yeterli değil!"

Binotto: "Vettel'in yarışını strateji değil, attığı spin bitirdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Vettel'in yarışını strateji değil, attığı spin bitirdi"

Vettel, Ferrari'nin pit stop kararını eleştirdi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari'nin pit stop kararını eleştirdi!

70. Yıl Dönümü GP: Mercedes'in galibiyet serisine Verstappen son verdi!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

70. Yıl Dönümü GP: Mercedes'in galibiyet serisine Verstappen son verdi!

Wolff: "Farkın göründüğü kadar büyük olmadığını biliyorduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Farkın göründüğü kadar büyük olmadığını biliyorduk"

Horner, Verstappen'in "inanılmaz performansını" övdü
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner, Verstappen'in "inanılmaz performansını" övdü

Sainz: “Puanları çöpe attık”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: “Puanları çöpe attık”

Hamilton: "Lastiklerde çok büyük sıkıntılar yaşadık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Lastiklerde çok büyük sıkıntılar yaşadık"

Son Haberler

Binder, MotoGP'deki ilk zaferi karşısında şaşkın
MOTOGP MotoGP / Son dakika
29dk

Binder, MotoGP'deki ilk zaferi karşısında şaşkın

Brno MotoGP: Çaylak Binder, KTM ile sürpriz şekilde ilk zaferini aldı!
MOTOGP MotoGP / Yarış raporu

Brno MotoGP: Çaylak Binder, KTM ile sürpriz şekilde ilk zaferini aldı!

Avintia, Quartararo'nun düşmesine sevindikleri için özür diledi
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Avintia, Quartararo'nun düşmesine sevindikleri için özür diledi

Brno MotoGP: Isınma turlarının lideri Pol Espargaro
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Brno MotoGP: Isınma turlarının lideri Pol Espargaro

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Vettel'in yarışını strateji değil, attığı spin bitirdi"

2
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP: Mercedes'in galibiyet serisine Verstappen son verdi!

3
Formula 1

Ferrari: "Racing Point'e verilen ceza yeterli değil!"

1s
4
Formula 1

Vettel, Ferrari'nin pit stop kararını eleştirdi!

5
Formula 1

Horner, Verstappen'in "inanılmaz performansını" övdü

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

Binder, MotoGP'deki ilk zaferi karşısında şaşkın
MOTOGP

Binder, MotoGP'deki ilk zaferi karşısında şaşkın

Brno MotoGP: Çaylak Binder, KTM ile sürpriz şekilde ilk zaferini aldı!
MOTOGP

Brno MotoGP: Çaylak Binder, KTM ile sürpriz şekilde ilk zaferini aldı!

Avintia, Quartararo'nun düşmesine sevindikleri için özür diledi
MOTOGP

Avintia, Quartararo'nun düşmesine sevindikleri için özür diledi

Brno MotoGP: Isınma turlarının lideri Pol Espargaro
MOTOGP

Brno MotoGP: Isınma turlarının lideri Pol Espargaro

Dovizioso: "Neler olduğunu hiç bilmiyorum"
MOTOGP

Dovizioso: "Neler olduğunu hiç bilmiyorum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.