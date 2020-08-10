Binder, MotoGP'deki ilk zaferi karşısında şaşkın

Binder, Pazar günü Brno'da 13 tur üzerinden gerçekleştirilen Çek GP'de harika bir performans sergiledi ve 5.2 saniye farkla hem kendisinin hem de KTM'nin MotoGP'deki ilk zaferini aldı.

MotoGP çaylağı, antrenman turlarında harika bir hıza sahipti ve geçen ayki iki Jerez yarışında da yine güçlü olmasına rağmen yaptığı iki hata nedeniyle podyum mücadelesinin dışına düştü.

Şimdi 2013 Marc Marquez'den bu yana yarış kazanan ilk çaylak olan Binder, sonuç karşısında şaşkın olduğunu söyledi.

"Bugün, hayatımın şimdiye kadarki en inanılmaz günüydü. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum o günü yaşıyorum."

"Bunun üçüncü Grand Prix'imde gerçekleşmesi ürkütücü! Açıkçası buna inanamıyorum."

"Red Bull KTM ile tüm dersi tamamladım. Zirvedeyiz ve sonunda MotoGP'de yarış kazanmayı başardık."

Motorsport.com'a konuşan Binder, RC16'nın neden bu kadar iyi çalıştığını sorulduğunda "Cuma günü tamamen farklı bir yerdeydik."

“Gazı zar zor açabiliyorum ve sanki her şey kötüymüş gibi hissettim."

"Bu yüzden, Cuma gecesi çocuklar yapmaları gereken işleri yaptılar. Cuma günü pistten ayrılmadan önce takım şefim ve patron Mark ile konuştuğumu hatırlıyorum, onlara 'baskı altına girmeyin, yarın halledecekler' dedim."

"Ve gerçekten yaptılar. Üçüncü seanstan sonra motosikletim çok daha stabildi ve kendimi gerçekten çok iyi hissettim."

“Aynı zamanda, çocukların harika bir paket oluşturmalarıyla da çok ilgili. Bu yeni motosiklet çılgınca."

"İlk kez sürdüğümden beri çocuklara 'Beyler bu motosiklet hiç fena değil' diyorum. Diğerleriyle birlikte yarıştığım zaman kesinlikle büyük bir avantaja sahip olduğunu görebiliyorum."

“Elbette diğerlerinden biraz daha fazla zorlandığımız yerler var ama güçlü olduğumuz yerlerde büyük bir avantajımız var."

"Bugünün yarışta karşılığını almak gerçekten çılgınca. Takıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Bugün burada olmama yardım eden herkese teşekkür ediyorum ve çok daha fazlasını sabırsızlıkla bekliyorum."