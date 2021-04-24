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MotoGP / Haberler

Binder: ''MotoGP'de yaşadığı zorluklara rağmen, KTM kötü bir yerde değil''

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Mark Bremer
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Brad Binder, 2021 MotoGP sezonuna zorluklarla başlayan KTM'nin ''kötü bir yerde olmadığını'' söyledi.

Binder: ''MotoGP'de yaşadığı zorluklara rağmen, KTM kötü bir yerde değil''

KTM, Katar'daki iki yarışta da çok iyi süreler çıkaramamıştı. Binder ve takım arkadaşı Miguel Oliveira ilk yarışta, ilk 10'un dışında kalıp 14 ve 13. olurken, Doha GP'de Binder süresini biraz geliştirip 8. oldu ancak Oliveira 15. sırada kaldı.

2020 sezonunda Oliveira'nın RC16'sıyla yarışı domine ettiği Portimao'da, Binder 18. sıradan başlayıp beşinciliğe kadar yükselse de podyum savaşına giremedi, Oliveira ise kaza yaptıktan sonra 16. oldu.

KTM, bu sezon Michelin'in ön lastik seçiminden dolayı zorlandığını defalarca kez dile getirmişti. Michelin'in sunduğu ön lastikler, RC16 için çok yumuşak kalıyor ve iki fabrika sürücüsü de lastik tedarikçisinin, geçtiğimiz sezonki Portekiz Grand Prix'sini kazandıkları lastik seçeneğini kaldırdığı için mutsuz durumda.

Bu sezon Portimao'da ön lastik seçimini simetrik orta hamurdan kullanan Binder, KTM'nin ön taraf için bir çözüm bulması gerektiğini, ancak takımın durumunun göründüğü kadar kötü olmadığını söyledi.

Binder, ''Ön tarafa kesinlikle bir şey yapmalıyız. Geliştirebileceğimiz bir şeyler olduğunu hissediyorum. İlk üç yarışın istediğimiz gibi gitmediğinin farkındayız, bizim için çok zor geçti.''

''Ancak, önemli olan şeyin çalışmaya devam etmek olduğunu düşünüyorum. Böylece, iyi sonuçlara ulaşacağız.''

''KTM'de sahip olduğumuz beyin gücü inanılmaz büyük ve eminim ki bu sorunu çözeceklerdir. Umarım çok geçmeden bu sorun çözülür, ancak çok kötü bir yerde değiliz.'' şeklinde konuştu.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder, KTM'nin, Portekiz'de küçük bir gelişim gösterdiğini, ancak frenleme esnasında ve virajların ilk kısmında çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Bunlar geliştirmeleri gereken alanlar olsa da Binder, KTM'nin lastik durumunu kabullendiğini ve bu duruma adapte olmaya çalıştıklarını ekledi.

''Daha yumuşak lastik seçimleri nedeniyle zorlanıyoruz ancak kendimize yardımcı olmak amacıyla motosikletin ön tarafında biraz çalıştık ve bence küçük bir adım attık.''

''Ancak sorun şu ki ön tarafta çok dikkatli olmalıyız, çok sert frenleyemeyiz çünkü bu bizi sadece hayal kırıklığına uğratacaktır.''

''Şu anda içinde bulunduğumuz zor bir durum ancak motosikletimizi koşullara uydurabilmek için çok çalışıyoruz.'' 

''Hız için, kesinlikle yapabileceğimiz bir şey bulduk. Fakat tek tur hızı için de bir şeyler deneyip, bir adım atmalıyız.''

''Motosikletin ön tarafıyla biraz oynadık. Açık konuşmak gerekirse çok fazla değil, sadece kendimiz için daha istikrarlı bir hale getirmeye çalıştık.''

''Bu, neredeyse yaptığımız tek değişiklik. Daha önceden kullandığımız şeye çok yakın. Sadece, sahip olduklarımızı kabullenip, elimizdekiyle çalışıyoruz.''

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Brad Binder
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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