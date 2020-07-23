Binder: "MotoGP sürücülerinin 'süper kahraman' olmadığını gördüm"

KTM sürücüsü Binder ilk yarışını 13. sırada tamamlamıştı. Binder, yarışın ilk bölümünde pist dışına taşarak ilk onun dışına düştü.

Fakat sonrasında podyuma çıkan sürücülerle aynı tempoyu tutturmayı başardı.

Hatanın kendisine ilk beşe mal olduğunu itiraf eden Binder, başlangıçta etrafındaki sürücüleri birer "süper kahraman" olarak gördüğünü fakat onlarla yarışmaya başladıktan sonra hepsinin birer insan olduğunu fark ettiğini belirtti.

Perşembe günü Jerez'de konuşan Binder, “Öğrendiğim en büyük şey, MotoGP sürücülerinin hepsinin birer insan olduğu"

“Onlar geriden gelip öne geçtiklerinde, sizin zannettiğiniz gibi süper kahramanlar değiller."

“Bu harika, çünkü burada iyi bir iş yapabileceğimi hissediyorum ve burada olmayı hak ettiğimi görüyorum."

“Bu hafta sonu çok daha sakin olduğumu hissediyorum ve başlamak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Binder ilk yarıştaki güçlü performansının ardından, daha iyi bir iş yapabilmek adına viraj çıkışında kendisini geliştirmek istiyor.

“Bu aşamada motosikletin gerçekten iyi çalıştığını hissediyorum ve bir sürücü olarak nerede gelişmem gerektiğini biliyorum."

“Viraj çıkışlarında kesinlikle gelişmeliyim."

"Viraj girişinde gerçekten iyi bir iş yaptığımı hissediyorum. Ama motosikleti mümkün olduğunca çabuk düzeltmede ve gazı açmada biraz geride kaldım."

“Bu yüzden üzerinde çalışmak istediğim şey bu ve eğer her şeyi doğru yaparsam, iyi bir iş yapabileceğimizi düşünüyorum.”