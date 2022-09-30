Binder: "Motegi'deki podyum, gelecekte elde edeceğimiz başarıların bir işareti"

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Motegi'deki son yarışa üçüncü sıradan başlayan Binder, ilk turda liderliğe yükseldi ancak sonraki turlarda yarış galibi Jack Miller ve Jorge Martin'e geçilerek üçüncülüğe geriledi.

Yine de temposunu koruyan ve son turlarda Martin'i geçerek ikinciliğe yükselen KTM sürücüsü, Katar'dan sonra sezonun ikinci podyumuna ulaştı.

Nispeten zor bir sezon geçiren ve sadece Endonezya'da sezon sonunda takımdan ayrılacak Miguel Oliveira ile galibiyete ulaşabilen takım, gelecek sezon teknik kadrosunu Ducati'den gelecek isimlerle geliştirecek ve Red Bull ile bağlarını kullanarak takıma Formula 1 zihniyetini getirecek.

Tüm bu gelişmelere ve Japonya'daki performanslarına dikkat çeken Binder, podyumun bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyor.

Binder, "İlk çizgiden başlamak çok güzel bir şey, 1. viraj öncesi oldukça rahattım. Hafta sonunun ilerleyiş şeklinden ötürü mutluyum."

"Kuru zeminde kaliteli turlar atamadığımı hissettim, bu nedenle ilk 10-15 turda her şeyi anlamam ve ideal çizgiyi bulmam biraz zaman aldı."

"Başlarda birkaç hata yaptım, sert lastiğe ne kadar güvenebileceğimi tam olarak kestiremedim."

"Buna rağmen savaşmaya ve zorlamaya devam ederek mücadeleden ikincilikle ayrılmayı başardım. Uzun süredir ilk kez şampanya içiyorum, şikayetçi değilim. Umarım bu podyum ileride elde edeceğimiz başarıların bir işaretidir." dedi.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarıştan önceki hafta sonu boyunca hiç denemediği sert arka lastikle piste çıkan Binder, bu kumarın tutması nedeniyle takıma da teşekkür ediyor.

Binder, "Sert lastiği yarıştan önce hiç denememiştim."

"Ekibimize ve lastikler konusunda tüm ev ödevlerini yapan insanlara güveniyorum, eğer beni bir şeye zorluyorlarsa yanılmayacaklarını biliyordum."

"Sert lastikle harika bir karar verdik ve bu podyumu takıma borçluyuz." dedi.