Binder Motegi'de KTM'nin gücünden 'tam olarak' yararlanmak istiyor

Binder, Motegi'de Cuma günkü tek tam kuru seans olan ikinci antrenmanda en hızlı isim oldu.

Binder 2022 Japonya GP'sini ikinci sırada tamamlamış ve bunu geçen yılki sprint yarışında elde ettiği ikincilikle desteklemişti.

İki kez Grand Prix kazanan KTM sürücüsü, "En hızlı olduğum için çok mutluyum."

"Bu sabahki yağışlı seansta oldukça iyi başladık. İlk birkaç turda kendimi oldukça iyi hissettim. Her şey yolunda gitti."

"İkinci antrenmanın başında küçük bir sorun yaşadık. Pite girip frenlerimi değiştirmek zorunda kaldım çünkü büyük bir titreşim vardı. Ondan sonra işleri biraz çözmeye çalışmam gerekti. Ve sonra, hızlı tur için lastikleri takar takmaz kendimi gerçekten iyi hissettim."

"Motosikletimiz burada yeni lastiklerle gerçekten iyi çalışıyor. Yarış temposu üzerinde çalışmaya çalışacağız ve umarım güçlü olabiliriz."

"Bu pistte motosikletimiz iyi çalışıyor, bu yüzden ondan tamamen yararlanmak istiyorum." şeklinde konuştu.