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MotoGP / Misano GP Haberler

Binder, gride geliş turunda yaptığı "çok aptalca" kazayı açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Brad Binder, MotoGP Emilia Romagna Grand Prix'si gride geliş turunda soğuk frenler yüzünden yaptığı kazanın “çok aptalca” olduğunu söyledi.

Binder, gride geliş turunda yaptığı "çok aptalca" kazayı açıkladı

KTM sürücüsü, Misano'da antrenmanlarda ilk 16'ya girmeyi başaramadı ve sıralamalarda takım arkadaşı Miguel Oliveira beşinci olurken, kendisi 19. sırada yer alarak kötü bir hafta sonu geçirdi.

Binder, sert ön lastikle yarış öncesi gride gelirken 10. virajda kaza yaptı. Daha sonra, hem Francesco Bagnaia hem de Jack Miller, sert hamur kullandıkları için yarışta düştüler.

KTM sürücüsü, ön lastiğini ısıtmanın kendisine bağlı olduğunu ama karbon frenlerindeki sıcaklıklar yüzünden kaza yaparak, start için gridin arkasına düştüğünü söyledi.

Binder, "Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Ne biçim bir hafta sonuydu ama."

"Bazen hiçbir şeyin planladığın gibi gitmediği hafta sonları oluyor."

"Tam oraya vardığını hissettiğinde, geri adım atıyorsun ya da küçük bir aksilik yaşıyorsun."

"Açıkçası takım için üzgün olduğumu söylemekten başka bir şeyim yok."

"Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Isınma turları, hem ıslak hem de kuru zemin koşullarındaydı. Bu hafta sonu kuru zeminde hiç iyi turlar atamadım."

"Kendime güvenerek yarışa geldim ve sert ön lastikle başlamaya karar verdim. Gride giderken nasıl hissettirdiğini görmek için biraz ısıtmaya çalışıyordum ve büyük bir hata yaptım."

"Frenlerimi ısıtmadım. Karbon frenlerde, frene bastığınızda bir an ısınması normal ve ısındığında da, gerçekten sert fren yapıyorlar."

"Maalesef bu an sağa dönülen bir virajda oldu ve frene basar basmaz sıcaklığın ön tarafa çıkmasına neden oldu. Daha sonra ön tekerlek kilitlendi ve kaza yaptım."

"Gride geliş turunda kaza yapmak benim için bir ilkti."

"Umarım son olur. Kesinlikle iyi değildi. Takımıma yeniden, bu çok aptalca hata için üzgün olduğumu söylemem gerek."

“Neyse ki sonuncu sırada yarışa başlayabildim. Bu da çok şey değiştirmedi, sanırım sadece üç sıra geri düştüm." dedi.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder, yarışa başlamak için orta hamura geçecekti, ancak sürekli olarak pist sınırlarını aştığı için uzun tur cezası aldığında sıkıntıları devam etti. Bu, nerede pist dışına çıktığını bilmediği için onu şaşırtan bir şeydi.

Yaşadığı sorunlardan sonra yarışı 11. tamamlayan Binder, "Harika bir başlangıç yaptım ama ilk iki turda lastiklerim soğuktu, çünkü pit alanından çıkmayı ve gride girmeyi beklerken lastikler buz gibiydi. Başlangıçta hiç hızlanamadım."

"Tam bir ritim yakaladığım ve hızımı arttırdığımı hissetmeye başladığımda, yeşil bölgeye nerede dokunduğumu bilmediğim bir uzun bir tur cezası aldım."

"Yeşile dokunduğumu bir kez bile fark etmedim."

"Bu benim için şok ediciydi. Uzun tur cezasını çektim ve daha sonra yeniden ritme uyum sağlamakta çok zorlandım."

"Tekrar yolumu bulmaya başladım ve en sonda yol tutuşunda zorluklar yaşadım."

"Sanırım lastiğime zarar verdim. Bizim için iyi bir hafta sonu değildi. Geri dönüp yaptığım hatalara bakmam ve ders çıkarmam gerek." şeklinde konuştu.

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