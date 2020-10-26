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MotoGP / Teruel GP / Son dakika

Binder, Miller'ı düşürdüğü için ceza aldı

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Binder, Miller'ı düşürdüğü için ceza aldı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

KTM sürücüsü Brad Binder, Teruel GP'nin ilk turunda Pramac sürücüsü Jack Miller'i düşürdüğü gerekçesiyle bir sonraki Avrupa GP için uzun tur cezası aldı.

Aragon'daki yarışa 5. çizgiden başlayan Miller ve Binder, ilk turda kaza yaptılar. Binder, Miller'in motosikletine arkadan vurdu ve iki sürücü yarış dışı kaldı.

Olayı inceleyen hakemler, yarışın ardından Binder'e ceza verdiler. Bu kapsamda Binder, 8 Kasım'da Valencia'da gerçekleştirilecek Avrupa GP'de uzun tur cezası çekecek.

Binder, kazanın ardından Miller'dan özür diledi.

Binder, "İyi bir start alıp ilk virajda içeriye daldım. 2. virajda yön değiştirirken sanki normal bir turmuş gibi düşündüm ve diğerlerinin olabileceğini hesaba katmadım. Benim açımdan büyük bir hataydı. Jack'i de yarış dışı bıraktığım için gerçekten üzgünüm."

"Bu sene ikinci defa bunu yapıyor olmam gerçekten kötü."

"Ancak artık ne yapabiliriz? Olan oldu. Pramac'taki herkes ve Jack adına, yarışlarını mahvettiğim için üzgünüm." dedi.

Jack Miller, Pramac Racing and Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing crash

Jack Miller, Pramac Racing and Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Teruel GP
Pilotlar Brad Binder , Jack Miller
Editör Lewis Duncan

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