Binder, Miller'ı düşürdüğü için ceza aldı
KTM sürücüsü Brad Binder, Teruel GP'nin ilk turunda Pramac sürücüsü Jack Miller'i düşürdüğü gerekçesiyle bir sonraki Avrupa GP için uzun tur cezası aldı.
Aragon'daki yarışa 5. çizgiden başlayan Miller ve Binder, ilk turda kaza yaptılar. Binder, Miller'in motosikletine arkadan vurdu ve iki sürücü yarış dışı kaldı.
Olayı inceleyen hakemler, yarışın ardından Binder'e ceza verdiler. Bu kapsamda Binder, 8 Kasım'da Valencia'da gerçekleştirilecek Avrupa GP'de uzun tur cezası çekecek.
Binder, kazanın ardından Miller'dan özür diledi.
Binder, "İyi bir start alıp ilk virajda içeriye daldım. 2. virajda yön değiştirirken sanki normal bir turmuş gibi düşündüm ve diğerlerinin olabileceğini hesaba katmadım. Benim açımdan büyük bir hataydı. Jack'i de yarış dışı bıraktığım için gerçekten üzgünüm."
"Bu sene ikinci defa bunu yapıyor olmam gerçekten kötü."
"Ancak artık ne yapabiliriz? Olan oldu. Pramac'taki herkes ve Jack adına, yarışlarını mahvettiğim için üzgünüm." dedi.
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Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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|Editör
|Lewis Duncan