Binder, KTM'nin yeni karbon fiber şasisi konusunda 'temkinli'

KTM bu ayın başlarında San Marino GP'sinde test sürücüsü Dani Pedrosa'nın hafta sonunu yeni karbon fiber şasi üzerinde joker olarak tamamlamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

MotoGP yarışlarını 31 kez kazanan Pedrosa, Pazartesi günü test edilen yeni şasiyi kullanarak Misano'daki sprint ve ana yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Hem Binder hem de Jack Miller Cuma günü Japonya GP'sinde şasiyi kullandılar ve Miller ikinci antrenmanda 1:43.489 saniye ile sekiz yıllık tur rekorunu kırarak birinci oldu.

Güney Afrikalı pilot, yeni şasinin KTM'den uzun süredir talep ettiği arka tarafta yol tutuşu sağladığını, ancak getirdiği kazanımlar konusunda 'temkinli' olduğunu söylüyor.

Binder, "Yeni şasinin bana biraz daha fazla arka tarafta yol tutuşu sağladığını düşünüyorum, ki bu benim istediğim bir şeydi."

"Bu yüzden, bunun olması harika ve kesinlikle bize yardımcı oldu."

"Sanırım Dani'nin Misano'daki hızına hepimiz biraz şaşırdık, harika bir iş çıkardı."

"Evet, test ekibinde gerçekten iyi bir iş çıkardıklarını ve gerçekten iyi çalışan bir şey bulduklarını fark ettik."

"Daha ilk gün, o yüzden biraz temkinliyim. Kendimi daha iyi hissediyorum, motosikleti istediğim şekilde sürmek için biraz daha fazla fırsatım olacak çünkü arka tarafta biraz daha yol tutuşuna sahibim."

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller, Cumartesi günü Motegi'deki sıralama turlarında Binder'e doğrudan Q2'de katılacak, ancak karbon fiber motosiklette geçirdiği kaza sebebiyle en iyi turunu eski şaside atacak.

Buna rağmen Miller, Cuma günü karbon fiber şasiyi sürdüğünde Misano testinin sonunda olduğu kadar iyi hissetti.

Avustralyalı pilot, "Bu durum, bana Pazartesi günü Misano'da finişte nasıl hissettiğimi hatırlattı."

"Umarım bunu yılın geri kalanında da devam ettirebiliriz. Ama iyi hissettiriyor, bir adım attık. Yol tutuş açısından tekrar meydan okuyabileceğimiz bir yerdeyiz."

"Açıkçası, elektronik açıdan yapmamız gereken daha çok iş var."

"Ancak mekanik yol tutuş açısından bugün epey bir şey bulduk ve bu hem benim hem de Brad için kesinlikle olumlu."