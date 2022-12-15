Binder: "KTM'in şampiyonluk mücadelesi vermesi an meselesi"

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MotoGP'deki altıncı sezonunu tamamlayan KTM, başarı anlamında bir kez daha istikrar yakalanamayan bir sezonu geride bıraktı.

Toplam iki galibiyet ve beş podyum elde eden ve üreticiler şampiyonasını dördüncü sırada tamamlayan takım, pilotlar şampiyonasında ise Binder ile altıncı, takımdan ayrılan Miguel Oliveira ile ise ancak onuncu olabildi. Bu başarıların tamamı nispeten kaotik yarışlarda geldi.

Takımın en zayıf noktası ise sıralama turlarıydı. Bu sene 14 yarışa ilk 10 dışında başlayan Binder, buna rağmen 17 yarışı ilk 10'da bitirmeyi başardı.

RC16'nın ana sorununun arka taraftaki hissiyat ve yol tutuşu eksikliği olduğuna inanan Binder, KTM'nin bir atılım yapmaya yakın olduğundan emin.

Autosport'a konuşan Binder, KTM'in ne zaman Ducati ve Aprilia gibi diğer Avrupalı üreticileri yakalayabileceği sorusuna, "Bunun sadece an meselesi olduğunu düşünmek hoşuma gidiyor."

"Dürüst olmak gerekirse, KTM'nin kaynakları var, ihtiyacımız olan her şeye sahipler. Açıkçası, Pazar günleri iyi sonuçlara ulaşamadığımızda onlar da hepimiz kadar hayal kırıklığına uğruyor."

"Neyi geliştirmemiz gerektiği açık, gelecek sezon için ne üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz."

"Takım neyi geliştirmemiz ve hangi yönde çalışmamız gerektiğini çok iyi belirlemiş vaziyette; oysa eskiden motosiklete sürekli parçalar takar ve bir şeylerin işe yaramasını umardık. Şimdi ise denediğimiz her şey spesifik sorunlara odaklanıyor, böylece işe yarayıp yaramadığını görebiliyoruz."

"Bence bu sezonki çalışma şeklimiz bizi gerçekten 'tamam, gelişmeye başlamak için yapmamız gereken şey bu' diyebileceğimiz bir yola soktu."

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM'nin yeni şeyler denemekten ve projesini geliştirmek için kendi sınırlarının dışına bakmaktan "korkmadığını" da sözlerine ekleyen Binder, şampiyona altıncılığının geride bıraktığı sezonu tam yansıtmadığını düşünüyor.

Binder, "Daha iyi performans sergilemeye hazır olduğumu hissediyorum."

"Yarışları tamamlayabilmek için ideal çerçeveyi yakaladığımı düşünüyor ve güçlü olabileceğimi biliyorum. Örneğin lastikleri önceki sezonlara göre daha iyi anlıyorum."

"KTM ile birlikte daha iyi sonuçlar için mücadele etmek üzere son adımı atmaya çalışıyoruz, nitekim altıncılık kötü değil ama olmak istediğimiz yer de değil. Ben altıncılıktan daha iyi olduğumuza inanıyorum." dedi.