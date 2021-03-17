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MotoGP / Son dakika

Binder: "KTM'in MotoGP testindeki sorunları, olduğundan büyük görünüyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Brad Binder, KTM'in Katar'daki sezon öncesi testleri sırasında yeni MotoGP motosikletiyle yaşadığı sorunların, "kağıt üstünde olduğundan daha kötü göründüğüne" inanıyor.

Binder: "KTM'in MotoGP testindeki sorunları, olduğundan büyük görünüyor"

KTM, 2021'e yeni bir motor tasarımıyla başlamasına izin verilen iki markadan biriydi, ancak zaman çizelgelerinde ve hız tuzaklarında büyük ölçüde gerilerde kaldı.

Toplam zaman çizelgesinde KTM'in en iyi süre kaydeden sürücüsü, 2 kez yarış galibi Miguel Oliveira'ydı, fakat Oliveira; en hızlı zamanı kaydeden Ducati sürücüsü Jack Miller'ın 1.3 saniye gerisinde 16. sıradaydı, Binder ise 1.5 saniye geride 17. sıradaydı. KTM'in yeni RC16 motorunun, düzlükte en hızlı Ducati'den 10 km/h kadar yavaş olması bunun başlıca sebeplerindendi.

Oliveira Perşembe günü KTM'in performans açısından "bir duvara çarptığını" söylerken, Binder da Losail pistinin düzeni sebebiyle RC16'nın güçlü yönlerinden faydalanamadıklarını belirtmişti.

Fakat Güney Afrikalı sürücü, KTM'in yaşadığı sorunların göründükleri kadar kötü olmadığı konusunda emin.

Test sonrasında konuşan Binder, "Hava koşullar sebebiyle -şiddetli rüzgar- testlerin son gününü kaybetmemiz şanssızlıktı."

"Denemek istediğimiz birçok şey vardı fakat günün sonunda, dünyanın sonu değil."

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sorunların kağıt üstünde gerçekte olduğundan çok daha kötü göründüğünü düşünüyorum, ya da en azından yarış hafta sonunda olacağı durumdan."

"Biz KTM sürücüleri için biraz zorlu bir test oldu, bu pist düzeninin bize çok uygun olmadığını biliyoruz. Fakat yine de iyi fikirlerimiz var ve ilerleyen zamanda ön tarafa, şu anda olduğumuzdan çok daha yakın olacağımıza eminim." dedi.

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4 test gününün 3'ünde kaza yapan Binder, boşa giden son test gününün, KTM'in "3 parçayı" denemesini engellediğini söylerken; "test ekibi bunları halihazırda denediği ve tüm parçaların olumlu sonuç verdiğini bildikleri için" sakin kaldığını ifade etti.

Binder, "Bunları yarış hafta sonunda denediğimiz takdirde işe yarayacaklarını rahatlıkla söyleyebiliriz."

"Bu güzel bir şey. Bugünü kaybettik (Cuma), ayrıca durmadan motosikletten düştüğüm için büyük ölçüde pist süresi de kaybettik, bu yüzden bu konuda da biraz hayal kırıklığına uğramış durumdayım, fakat hayat böyle."

"Kendimi ne kadar zorlasam da ilk 3 gün motosiklet üstünde duramadım, fakat dün, tüm bir test gününü kaza yapmadan tamamladım ve bu çok iyi bir şey. Bu noktada sadece olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Brad Binder
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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