Binder: "KTM'in bu seviyeye gelmek için zorlu bir başlangıca ihtiyacı vardı"

Bu yıla zorlu bir başlangıç yapan KTM, 2021 sezonunun ilk beş yarışında sadece iki kez ilk beşe girdi ve 2020'de üç galibiyet aldığı başlangıç formundan çok uzak olduğu görülebiliyordu.

Bununla beraber İtalyan Grand Prix'sinde yeni bir şasiye geçilmesinin ardından bir anda gridin ön tarafına döndüler ve Miguel Oliveira, Barselona'da kazanmadan önce Mugello'da ikinci oldu.

Oliveira, geçen Pazar günü Almanya'da tekrar galibiyet mücadelesi verdi ancak tüm baskısına rağmen damalı bayrağı Honda sürücüsü Marc Marquez'in ardında ikinci sırada gördü.

Binder ise daha önce hiç MotoGP motosikleti sürmediği Sachsenring'de dördüncü olarak bu yılki en iyi sonucunu aldı.

Güney Afrikalı sürücü, KTM'nin eğer sezona zorlu bir başlangıç yapmasaydı, mevcut noktaya gelemeyeceğini düşünüyor.

KTM'nin mevcut formunun sezona başlangıcını kabullenmelerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorulduğunda Binder, "Hayır, hiç de değil."

"Kendi açımdan, bazen ilerlemek için zor günler geçirmeniz gerekir. Bazen ileri gitmek için geriye düşmeniz gerekiyor."

"Bence yılın başında geçirdiğimiz bu zorlu zamanlar, belki de şu anda bulunduğumuz yere gelmek için tam olarak ihtiyacımız olan şeydi."

"Çocukların inanılmaz derecede yoğun çalıştığını düşünüyorum."

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Her zaman denenmesi gereken güncellemeler ve küçük şeyler getiriyoruz. Onlar da zorlanmamızdan hoşlanmıyorlar ki bu yüzden harika bir şey."

“Şimdi motosikletimizin çok daha iyi performans gösterdiğini görebiliyoruz. Her hafta sonu ve aynı zamanda çok farklı pistlerde güçlü durumdayız."

“Yani, kaydettiğimiz ilerlemeden gerçekten memnun olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Oliveira, Almanya GP hafta sonu boyunca yeni şasinin kendileri için "mücadeleyi değiştiren şey" olmadığını ve önemli olan şeyin, RC16'nın her detayından maksimumu nasıl çıkaracaklarını anlamaları olduğunu belirtti.

"Şampiyonanın başında durumumuzu nasıl tersine çevireceğimizi pek anlayamadığımızı düşünüyorum. Ardından testi ekibinden gelen bazı parçalara güvendik ve bence çok iyi bir grup çalışması yaptık."

“Dört sürücüyle beraber çok çalıştık, ayrıca test ekibinde Dani [Pedrosa] ile de çalıştık."

“Dışarıdan gelen biri gibiydi ama çok yardımcı oldu, tüm projeye çok değerli bilgiler getirdi."

“Her yerde biraz ilerleme kaydettik ve böylesine yakın bir kategori ve gridde, her bir detaydan nasıl maksimumunu çıkarabileceğinizi anlayabiliyorsanız, o zaman ileriye doğru gidebilirsiniz."

“Yarışları da bitirmem lazımdı çünkü birkaç yarışta potansiyeli göstersem de yarışı bitirmeyi başaramadım."

“Mugello'dan bu yana bu küçük adımı attık ve bu adım bize, bu şekilde devam etmemiz gerektiği konusunda onay vermiş oldu."