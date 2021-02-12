Binder, KTM'in 2021 MotoGP şampiyonluğu için savaşabileceğine inanıyor

KTM ge\u00e7en y\u0131l MotoGP\u2019deki 4. sezonunda 3 galibiyet ald\u0131 ve Binder da, Avusturyal\u0131 markan\u0131n ilk MotoGP galibiyetini hen\u00fcz 3. Yar\u0131\u015f\u0131nda, \u00c7ekya GP\u2019sinde ald\u0131.\nBu sezon fabrika tak\u0131m\u0131na Binder\u2019\u0131n tak\u0131m arkada\u015f\u0131 olarak ge\u00e7en Miguel Oliveira da, Steiermark ve Portekiz GP\u2019lerinde Tech3 ile zafere ula\u015fmay\u0131 ba\u015fard\u0131.\nGe\u00e7en sene COVID-19 sebebiyle t\u00fcm \u00fcreticilere maliyet k\u0131sma k\u0131s\u0131tlamalar\u0131 uyguland\u0131ktan sonra 2021\u2019de imtiyaz haklar\u0131n kaybeden KTM, yine de yeni sezona yeni bir motorla kat\u0131lacak.\nGe\u00e7en sene Motorsport, \u00fcreticiler birli\u011finin KTM\u2019in 2021\u2019de \u201cs\u00fcper bir motorla\u201d yar\u0131\u015fmas\u0131ndan tedirgin oldu\u011funu a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\nKTM\u2019in 2021 tan\u0131t\u0131m etkinli\u011finden sonra \u015fampiyonluk i\u00e7in sava\u015f\u0131p sava\u015famayacaklar\u0131 soruldu\u011funda Binder, \u201c\u00d6yle olaca\u011f\u0131na inan\u0131yorum, alt\u0131m\u0131zda \u00e7ok rekabet\u00e7i bir motosiklet oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.\u201d\n\u201cGe\u00e7en sezon ne kadar g\u00fc\u00e7l\u00fc bir pakete sahip oldu\u011fumuzu kan\u0131tlad\u0131k ve bu sezon sadece geli\u015fme g\u00f6sterece\u011fimizi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.\u201d\n\u201cYani evet, ger\u00e7ekten d\u00fcnya \u015fampiyonlu\u011fu i\u00e7in sava\u015fabilece\u011fimize inan\u0131yorum, sezonun ba\u015flamas\u0131n\u0131 sab\u0131rs\u0131zl\u0131kla bekliyorum.\u201d\n\u201cFakat her \u015feye ad\u0131m ad\u0131m ve yar\u0131\u015ftan yar\u0131\u015fa olacak \u015fekilde yakla\u015fmal\u0131y\u0131z, sonras\u0131nda neler yapabilece\u011fimizi g\u00f6rece\u011fiz.\u201d dedi.\n\n\u0130lgili \u0130\u00e7erik:\n\nKTM ve Tech 3, 2021 MotoGP renk d\u00fczenini tan\u0131tt\u0131!\n\n\nBinder, \u00f6nceki sezonun motosikletiyle benzer temellere sahip oldu\u011fu i\u00e7in RC16\u2019da nelerin yeni oldu\u011funu bilmedi\u011fini de kabul etti.\nFakat G\u00fcney Afrikal\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fc, yeni sezona yeni bir motosikletle ba\u015flayacaklar\u0131 i\u00e7in KTM\u2019in rakiplerine k\u0131yasla avantajl\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\nAutosport\/Motorsport.com taraf\u0131ndan yeni motosikletin sezona yakla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirip de\u011fi\u015ftirmeyece\u011fi soruldu\u011funda Binder, \u201cDo\u011frusu bu a\u015famada motosiklette ne t\u00fcr de\u011fi\u015fiklikler oldu\u011funu bilmiyorum.\u201d\n\u201cTest etmemiz ve denememiz gereken \u00e7ok \u015fey oldu\u011funu biliyorum. Fakat bildi\u011fim kadar\u0131yla motosikletin temeli \u00f6nceki y\u0131l\u0131nkiyle \u00e7ok benzer.\u201d\n\u201cGenel olarak k\u00fc\u00e7\u00fck bir avantaja sahibiz \u00e7\u00fcnk\u00fc motor \u00fcst\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fma hakk\u0131na sahip tek \u00fcretici biziz.\u201d\n\u201cYani evet, fabrikadakilerin her zaman yapt\u0131klar\u0131 gibi var g\u00fc\u00e7leriyle \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 biliyorum ve paketimizin \u00f6nceki seneye k\u0131yasla daha da g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011funa eminim.\u201d\n\u201cGe\u00e7en sene pek geride de\u011fildik o y\u00fczden yapabildi\u011fimiz en k\u00fc\u00e7\u00fck geli\u015ftirmelerin bile b\u00fcy\u00fck fayda sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.\u201d dedi.