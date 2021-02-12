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MotoGP / Son dakika

Binder, KTM'in 2021 MotoGP şampiyonluğu için savaşabileceğine inanıyor

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Binder, KTM'in 2021 MotoGP şampiyonluğu için savaşabileceğine inanıyor
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili, Editör

Brad Binder, 2020 sezonunda yakaladıkları başarıdan sonra KTM’in, 2021 MotoGP dünya şampiyonluğu için savaşabileceğini düşünüyor.

KTM geçen yıl MotoGP’deki 4. sezonunda 3 galibiyet aldı ve Binder da, Avusturyalı markanın ilk MotoGP galibiyetini henüz 3. Yarışında, Çekya GP’sinde aldı.

Bu sezon fabrika takımına Binder’ın takım arkadaşı olarak geçen Miguel Oliveira da, Steiermark ve Portekiz GP’lerinde Tech3 ile zafere ulaşmayı başardı.

Geçen sene COVID-19 sebebiyle tüm üreticilere maliyet kısma kısıtlamaları uygulandıktan sonra 2021’de imtiyaz hakların kaybeden KTM, yine de yeni sezona yeni bir motorla katılacak.

Geçen sene Motorsport, üreticiler birliğinin KTM’in 2021’de “süper bir motorla” yarışmasından tedirgin olduğunu açıklamıştı.

KTM’in 2021 tanıtım etkinliğinden sonra şampiyonluk için savaşıp savaşamayacakları sorulduğunda Binder, “Öyle olacağına inanıyorum, altımızda çok rekabetçi bir motosiklet olduğunu düşünüyorum.”

“Geçen sezon ne kadar güçlü bir pakete sahip olduğumuzu kanıtladık ve bu sezon sadece gelişme göstereceğimizi düşünüyorum.”

“Yani evet, gerçekten dünya şampiyonluğu için savaşabileceğimize inanıyorum, sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Fakat her şeye adım adım ve yarıştan yarışa olacak şekilde yaklaşmalıyız, sonrasında neler yapabileceğimizi göreceğiz.” dedi.

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Binder, önceki sezonun motosikletiyle benzer temellere sahip olduğu için RC16’da nelerin yeni olduğunu bilmediğini de kabul etti.

Fakat Güney Afrikalı sürücü, yeni sezona yeni bir motosikletle başlayacakları için KTM’in rakiplerine kıyasla avantajlı olacağını düşünüyor.

Autosport/Motorsport.com tarafından yeni motosikletin sezona yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda Binder, “Doğrusu bu aşamada motosiklette ne tür değişiklikler olduğunu bilmiyorum.”

“Test etmemiz ve denememiz gereken çok şey olduğunu biliyorum. Fakat bildiğim kadarıyla motosikletin temeli önceki yılınkiyle çok benzer.”

“Genel olarak küçük bir avantaja sahibiz çünkü motor üstünde çalışma hakkına sahip tek üretici biziz.”

“Yani evet, fabrikadakilerin her zaman yaptıkları gibi var güçleriyle çalıştıklarını biliyorum ve paketimizin önceki seneye kıyasla daha da güçlü olduğuna eminim.”

“Geçen sene pek geride değildik o yüzden yapabildiğimiz en küçük geliştirmelerin bile büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum.” dedi.

Galeri: KTM ve Tech3'nın yeni MotoGP renk düzeni

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Brad Binder
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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