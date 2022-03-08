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MotoGP / Katar GP Haberler

Binder: "KTM, podyuma rağmen olması gereken yerden çok uzakta"

Brad Binder, 2022 MotoGP sezonunun ilk yarışında elde ettikleri podyuma rağmen KTM'nin, olması gereken yerin çok uzağında olduğunu söyledi.

Binder: "KTM, podyuma rağmen olması gereken yerden çok uzakta"
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Güney Afrikalı sürücü, sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı ve yarışa yedinci sıradan başladı. Sonrasında pazar günkü yarışta harika bir ilk bölüm geçirerek ön tarafa geldi.

Son turda galibiyet için Enea Bastianini'ye baskı kuran Binder, sadece 0.347 saniye geride ikinci olurken, sezona podyumla başladı ve ayrıca KTM markasının Katar'daki en iyi sonucunu yakaladı. 

2022'ye, geçen yıla göre büyük oranda gelişmiş gibi görünen yeni bir paketle başlayan Binder, buna rağmen şampiyonluk savaşı verme ihtimallerini düşük gördü. 

Binder, "Daha henüz ilk yarıştayız ve bunlar ilk günler. Bence gitmemiz gereken çok farklı pistler ve gelecekte karşılaşacağımız tamamen farklı senaryolar var."

"Ayaklarımızı yere sağlam basmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz."

"Olması gereken yerin hâlâ çok gerisindeyiz ve oraya varana kadar da çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Daha önce Katar'daki en iyi sonucu sekizincilik olan KTM'e, podyum getirmenin inanılmaz olduğunu söyleyen Binder, sonucu RC16'nın virajlardaki güçlü yol tutuşuna bağladı.

Podium: Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Podium: Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: MotoGP

"Motosiklet iyi şekilde dönüyor. Normalde, özellikle de geçen yıl çok sert fren yapmadığımız sürece, ön tarafı eğimli bir açıyla döndürmekte zorlanıyorduk."

"Oysa şimdi ön freni bırakabilir ve virajı çok daha hızlı bir şekilde dönebilirim."

"Bu, dolayısıyla çok büyük bir fark yarattı ve aynı zamanda sürücülere de çok daha fazla güven veriyor çünkü her virajda fren yapmak zorunda kalmıyorsunuz."

"Sepang'daki testten sonra hiç mutlu olmadığım doğru, bu yüzden neler olduğu konusunda ben de tam olarak emin değildim."

"Fakat çocuklar, ellerinde verileri ve yeni paketle ilgili her şeyi incelemek için vakitleri olduğunda, yaşadığımız sorunları çözmek adına neye ihtiyaç duyduğumuzu anladılar ve Mandalika'ya gittiğimizde, bu sorunları çözdüler."

"Her şey henüz çok yeni ve bu yüzden gitmemiz gereken çok uzun bir yol olduğunu söyleyebilirim. Paketimizin tam potansiyelini ortaya koymak adına biraz daha fazla test yapmamız gerekiyor."

"Fakat genel anlamda KTM'e ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu bizim için çok zor bir pist ve burada podyuma çıkmak inanılmaz."

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