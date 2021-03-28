Binder: ‘’İlk 10’a girmenin iyi olacağını düşünmek midemi bulandırıyor’’

Güney Afrikalı sürücü, Losail Pisti’nde gerçekleştirilecek yarışa 19. sıradan başlayacak. KTM yeni yıla, yeni bir motorla başlayabilen takımlardan biriydi ancak motosiklet, Binder ve takım arkadaşı Miguel Oliveira’nın geçen sezon üç yarış kazandığı RC16’dan çok farklı görünmüyor.

Pazar günü rüzgar beklenirken, Binder ‘’olabilecek en kötü hava şartlarının" oluşmasını umuyor.

Güney Afrikalı sürücü, ‘’Umarım yarın hava koşulları burada gördüğümüzün en kötüsü olur.’’

‘’Ne kadar zor olursa, bizim için o kadar iyi olacağını düşünüyorum çünkü avantaj kazanmamız gereken bir pozisyondayız ve bunun tek yolu işleri biraz daha riske atmaktır.’’

‘’Bu yüzden yarın umarım ki rüzgar kuvvetli olur ve ben de motosikletten düşmem.’’ dedi.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gerçekçi hedeflerinin ne olduğu sorulduğundaysa, Binder şunları ekledi: ‘’Eğer ilk 10’a girebilirsek, bu harika olur.’’

‘’İlk 10’a girmenin iyi olacağını düşünmek bile midemi bulandırıyor.’’

‘’Ancak bu koşullar göz önünde bulundurulursa, dünyanın sonu olmayacaktır.’’

Binder, motosikletin ‘’istediği her şeyi yaptığını’’ ancak Katar pistinin, KTM’nin yeterince hızlanmasını zorlaştırdığını düşündüğünü de belirtti.

Autosport tarafından KTM’nin, Katar pistinin sorunların temeli olduğunu bilerek motosiklette çok fazla değişiklik yapıp yapmayacağı sorulduğunda ise, Binder, ‘’Bu zorlayıcı çünkü pistten dönüyorum ve personele motosikletin iyi çalıştığını söylüyorum.’’

‘’Gerçekten iyi çalışıyor. Motosikletimiz istediğimiz her şeyi yapıyor.’’

‘’Bu sadece bu pist için geçerli olan bir şey, motosikleti döndürmek çok zaman alıyor.’’

‘’Sert frenleyemediğiniz zaman, motosikleti doğru yöne yönlendirmek zor oluyor, bu şu ana kadar bizim zayıf noktamız oldu.’’

‘’Neye ihtiyacımız olduğunun farkındayız ve bunun üzerinde bize yardım edecek şeyleri bulmak için çalışıyoruz. Ancak şu ana kadar hiçbir şey bulamadık.’’

‘’Yine de kendimizi gridin bu kadar sonlarında görmek korkunç, kesinlikle beklediğimiz şey bu değildi. Ancak hâlâ üzerinde çalışabileceğimizi düşünüyorum.’’