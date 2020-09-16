Binder, henüz MotoGP şampiyonluğunu düşünmüyor
KTM çaylağı Brad Binder, ilk altı yarışın ardından sürücüler şampiyonasında liderin 23 puan gerisinde olmasına rağmen MotoGP şampiyonluğunu “hiç düşünmediğini” söyledi.
Binder, “kaotik” 2020 sezonunun en etkileyici isimlerinden biri ve premier sınıftaki üçüncü yarışı olan Çekya Grand Prix’sinde de galibiyete ulaşarak çaylak sezonunda yarış kazanmayı başardı.
Bu galibiyetten sonra Avusturya GP’de dördüncü ve Steiermark GP’de sekizinci olan Güney Afrikalı sürücü, şampiyona lideri Andrea Dovizioso'nun 23 puan gerisinde yer alıyor.
Öngörülemeyen şampiyonluk savaşındaki faktörlerden biri olarak görülen Binder, işleri yarıştan yarışa değerlendirmesine rağmen 2020 sezonunun karışık doğasının devam etmesini umuyor.
Kendisini bir şampiyonluk adayı olarak görüp görmediği sorulduğunda Binder, “Hayır, hiç de öyle değil. Her şeyi yarıştan yarışa değerlendiriyorum, her şeyi olduğu gibi kabul etmeliyim.”
“Bu çılgınca. Eğer şu an bakarsanız, podyum her hafta değişiyor ve bazı sürücüler yükseliyor, bazı sürücüler düşüyor, bazıları sorun yaşıyor, bazıları iyi oluyor.”
“Yani kaos var. Sezona biraz kaotik bir başlangıç oldu, ancak bu işleri ilginç hale getiriyor ve sezonun geri kalanını sabırsızlıkla bekliyorum.”
“Umarım bu şekilde devam eder, çünkü işleri kesinlikle ilginç hale getiriyor.”
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“Her şeyi tek tek ele alıyorum ve MotoGP motosikletinden keyif alıyorum.”
“Ancak aklımda tutmam gereken şey, gittiğim her yeni pistteki ilk günlerde motosiklete uyum sağlamanın zor olması.”
“Steiermark GP hafta sonundaki cuma günü, Avusturya GP’deki cuma gününden daha kolaydı, çünkü ne yapmam gerektiğini ve bu pistte bir MotoGP motosikletini nasıl hızlı süreceğimi biliyordum.”
“Genel olarak, şampiyonada dördüncü sırada yer almak elbette harika.”
“Ancak Jerez’de mahvettiğim yarışları bitirebilmek iyi olurdu, ancak geçmişi değiştiremem.” ifadelerini kullandı.
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|Lewis Duncan