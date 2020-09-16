MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Binder, henüz MotoGP şampiyonluğunu düşünmüyor

paylaşım
yorumlar
Binder, henüz MotoGP şampiyonluğunu düşünmüyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

KTM çaylağı Brad Binder, ilk altı yarışın ardından sürücüler şampiyonasında liderin 23 puan gerisinde olmasına rağmen MotoGP şampiyonluğunu “hiç düşünmediğini” söyledi.

Binder, “kaotik” 2020 sezonunun en etkileyici isimlerinden biri ve premier sınıftaki üçüncü yarışı olan Çekya Grand Prix’sinde de galibiyete ulaşarak çaylak sezonunda yarış kazanmayı başardı.

Bu galibiyetten sonra Avusturya GP’de dördüncü ve Steiermark GP’de sekizinci olan Güney Afrikalı sürücü, şampiyona lideri Andrea Dovizioso'nun 23 puan gerisinde yer alıyor.

Öngörülemeyen şampiyonluk savaşındaki faktörlerden biri olarak görülen Binder, işleri yarıştan yarışa değerlendirmesine rağmen 2020 sezonunun karışık doğasının devam etmesini umuyor.

Kendisini bir şampiyonluk adayı olarak görüp görmediği sorulduğunda Binder, “Hayır, hiç de öyle değil. Her şeyi yarıştan yarışa değerlendiriyorum, her şeyi olduğu gibi kabul etmeliyim.”

“Bu çılgınca. Eğer şu an bakarsanız, podyum her hafta değişiyor ve bazı sürücüler yükseliyor, bazı sürücüler düşüyor, bazıları sorun yaşıyor, bazıları iyi oluyor.”

“Yani kaos var. Sezona biraz kaotik bir başlangıç oldu, ancak bu işleri ilginç hale getiriyor ve sezonun geri kalanını sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Umarım bu şekilde devam eder, çünkü işleri kesinlikle ilginç hale getiriyor.”

İlgili haberler:

“Her şeyi tek tek ele alıyorum ve MotoGP motosikletinden keyif alıyorum.”

“Ancak aklımda tutmam gereken şey, gittiğim her yeni pistteki ilk günlerde motosiklete uyum sağlamanın zor olması.”

“Steiermark GP hafta sonundaki cuma günü, Avusturya GP’deki cuma gününden daha kolaydı, çünkü ne yapmam gerektiğini ve bu pistte bir MotoGP motosikletini nasıl hızlı süreceğimi biliyordum.”

“Genel olarak, şampiyonada dördüncü sırada yer almak elbette harika.”

“Ancak Jerez’de mahvettiğim yarışları bitirebilmek iyi olurdu, ancak geçmişi değiştiremem.” ifadelerini kullandı.

 

Vinales: “Misano’da, pist üzerindeki bir koni gibiydim”

Önceki haber

Vinales: “Misano’da, pist üzerindeki bir koni gibiydim”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Brad Binder
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

2020 Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix'te satışa çıktı, kampanyalı 10 bin bilet tükendi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix'te satışa çıktı, kampanyalı 10 bin bilet tükendi!

Türkiye GP biletlerinde rekor satış - 6 saatte 40 bin bilet satıldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP biletlerinde rekor satış - 6 saatte 40 bin bilet satıldı!

Racing Point: "Stroll'ün F1 kontratında bir çıkış maddesi yoktu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Stroll'ün F1 kontratında bir çıkış maddesi yoktu"

Hamilton: "Mercedes'te kalmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Mercedes'te kalmak istiyorum"

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Schumacher: "Tek planım Formula 1'de yarışmak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Tek planım Formula 1'de yarışmak"

McLaren, sözlerini lafta bırakmayarak Ricciardo'yu ikna etmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, sözlerini lafta bırakmayarak Ricciardo'yu ikna etmiş

Masi, Hamilton’ın “saldırgan” güvenlik iddialarına cevap verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Masi, Hamilton’ın “saldırgan” güvenlik iddialarına cevap verdi

Son Haberler

Binder, henüz MotoGP şampiyonluğunu düşünmüyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Binder, henüz MotoGP şampiyonluğunu düşünmüyor

Vinales: “Misano’da, pist üzerindeki bir koni gibiydim”
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Vinales: “Misano’da, pist üzerindeki bir koni gibiydim”

Bagnaia, kırık bacakla podyum beklemiyormuş
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Bagnaia, kırık bacakla podyum beklemiyormuş

Dovizioso: “İstikrarım, şampiyonluk için yeterli değil”
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso: “İstikrarım, şampiyonluk için yeterli değil”

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix'te satışa çıktı, kampanyalı 10 bin bilet tükendi!

2
Formula 1

Racing Point: "Stroll'ün F1 kontratında bir çıkış maddesi yoktu"

1s
3
Formula 1

Türkiye GP biletlerinde rekor satış - 6 saatte 40 bin bilet satıldı!

4
Formula 1

Schumacher: "Tek planım Formula 1'de yarışmak"

2s
5
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Son Haberler

Binder, henüz MotoGP şampiyonluğunu düşünmüyor
MOTOGP

Binder, henüz MotoGP şampiyonluğunu düşünmüyor

Vinales: “Misano’da, pist üzerindeki bir koni gibiydim”
MOTOGP

Vinales: “Misano’da, pist üzerindeki bir koni gibiydim”

Bagnaia, kırık bacakla podyum beklemiyormuş
MOTOGP

Bagnaia, kırık bacakla podyum beklemiyormuş

Dovizioso: “İstikrarım, şampiyonluk için yeterli değil”
MOTOGP

Dovizioso: “İstikrarım, şampiyonluk için yeterli değil”

Morbidelli, henüz şampiyonluğu düşünmüyor
MOTOGP

Morbidelli, henüz şampiyonluğu düşünmüyor

Son Videolar

MotoGP San Marino grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP San Marino grid pozisyonları

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.