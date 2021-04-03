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MotoGP / Haberler

Binder, "hassas" Rossi'nin "saygısızlık" yorumlarına katılmıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Brad Binder, "hassas" Valentino Rossi'nin MotoGP Katar Grand Prix'sinde agresif sürüşüne yönelik eleştirilerine cevap verdi ve KTM yarışçısı yanlış bir şey yapmadı.

Binder, "hassas" Rossi'nin "saygısızlık" yorumlarına katılmıyor

Bu yıl Petronas SRT adına yarışan Rossi, geçen hafta gerçekleştirilen Katar GP'de, ilk virajda kendisini dışarı doğru iten Brad Binder'i hedef almış ve rakibini "saygısız davranmakla" suçlamıştı.

Rossi, bazı sürücülerin artık sadece kendisini düşündüğünü ve rakiplerine neredeyse hiç saygı göstermediğini dile getirdi.

Bu yorumlar, cuma günü Güney Afrikalı sürücüye soruldu ve Binder, sakin şekilde herhangi bir yanlış yapmadığını söyledi.

Autosport'a konuşan Binder, bu yorumlar hakkında ne demek istediği sorulduğunda şöyle dedi: "Onunla sadece iki kez karşı karşıya geldim."

“Bunlardan ilki geçen yıl Avusturya'ydı ve ikimiz de o zaman pist dışına çıktık, ki bu anlaşılabilir bir durum."

“Bu yüzden ikincisine biraz sinirlenmenin normal olduğunu düşünüyorum."

"Fakat adil olmak gerekirse onunla temas etmedim ve belki de biraz hassas davrandığını düşünüyorum."

“Yine de bunun ötesinde yanlış bir şey yaptığımı sanmıyorum. Yanına geldim, fren yapmaya başladım, freni bıraktı ve çizgiyi kapatmak istedi."

"Bu yüzden ben de freni bıraktım ve bitti. Hepsi bu."

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM, Cuma günü Katar'da daha rekabetçi göründü ve Miguel Oliveira iyi bir performansla 11. oldu.

Binder, zaman turu denemesinde arka lastiklerle alakalı bir sorun yaşadığını belirtti. Ancak motosiklet tarafında kaydedilen ilerlemeden memnun.

”Motosikletin viraj girişlerinde, öncesine kıyasla daha iyi şekilde yavaşladığı için kendimi daha iyi hissettim ve dönüşler de biraz daha iyi görünüyor. Yani ilk kez, yaşadığım sorunlara gerçekten el attığımızı hissediyorum."

"İkinci antrenman seansında lastiklerle ilgili durumdan memnun değildim, maalesef hiçbir işe yaramadı Buz üzerinde sürmek gibiydi. Bu tuhaf."

“Fakat motosiklet kesinlikle biraz daha olumluydu. Bence çocuklar bu hafta iyi bir iş çıkardılar ve şimdi motosikletimin daha iyi çalıştığını hissediyorum. Yaptıkları bazı değişikliklere daha fazla güveniyorum."

“Gerçekten can sıkıcı olan şey, iyi bir iş yapmaya hazır olduğumu hissetmemdi, ancak ikinci seansta kontrolümüz dışında olan iki sorunumuz vardı ve beni gerçekten etkilediğini ya da en azından ikinci bölüme kalmaya çalışma şansımı etkilediğini hissettim.”

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Brad Binder , Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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