Binder: "Ducati'nin cebinde kullanmaya hazır saniyeler var"

Düzenli olarak podyum mücadelesi verdiği geçen sezonun sonundaki formunu devam ettiren KTM'den Binder, 2024 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

Güney Afrikalı sporcu geçen hafta sonu Katar'da hem sprint hem de aa yarışı ikinci sırada bitirdi ve Losail'deki yarıştan KTM takımının cumartesiden pazara attığı adımdan memnun ayrıldı.

Binder, 2021'den bu yana ilk kez bir grand prix kazanmaya hâlâ yakın hissediyor olsa da, Katar'da Ducati'nin fabrika sürücülerinin ihtiyaç duyduklarında hız açısından oynayabilecekleri bir marjları olduğunu hissettiğini itiraf etti.

Binder, "Bence geçen yılki gibi, çok yakınız ama henüz bunu yapabileceğimizi gösteremedik."

"Benim için, her zaman yüzde yüz [yüzde] zorluyormuşum gibi hissediyorum ve kullanmak istediklerinde ceplerinde biraz daha zamanları varmış gibi hissediyorum."

"Bu yüzden, bu son küçük yardımı bekliyorum ve sonra tekrar deneyeceğiz." dedi.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images







Binder, son turlarda ıslak pistte kalarak ikinci premier sınıf zaferi elde ettiği 2021 Avusturya GP'sinden bu yana bir grand prix kazanamadı.

Miguel Oliveira'nın 2022'deki Tayland GP başarısından bu yana da KTM bir grand prix zaferi elde edemedi. Ancak Binder geçen yıl iki sprint kazandı.

Bu galibiyet hasretine rağmen Binder, KTM'deki grubun arkasında olmasının tekrar kazanmanın sadece "an meselesi" olduğu anlamına geldiğine inanıyor.

Binder, KTM'nin tekrar kazanmasıyla ilgili olarak, "Arkamda böyle insanlar varken, anahtarı bulmamızın an meselesi olduğunu düşünüyorum."

"Tekrar kazanmamızın an meselesi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Katar'da 2024 sezonuna yaptığı güçlü başlangıcın ardından Binder, bu hafta sonu Portekiz GP'sine şampiyonada ikinci sırada ve şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın sadece iki puan gerisinde giriyor.