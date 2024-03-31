Binder: "Çaylakların ilk yıllarında işleri artık daha zor"

Binder, 2020'de fabrika KTM takımıyla MotoGP'ye adım attığında, 2016'da Moto3 tacını kazanan ve 2019'da Moto2'de ikinci olan yüksek beklentili bir çaylaktı.

Güney Afrikalı, 2020'de Jerez'deki ilk yarışında podyuma çıktı ve Brno'da MotoGP kariyerinin sadece üçüncü yarışında KTM için tarihi bir ilk galibiyete imza attı.

Binder, griddeki şu an ki çaylakların kendi çaylaklık döneminden daha güçlü olduklarını söyledi.

Bnder, "MotoGP'ye adım attığımı ve ilk testte zorlandığımı hatırlıyorum."

"Sonra ilk yarışa çıktım ve 'süper hızlıyım' diye düşündüm. Sonunda çok fazla kaza yaptım."

"Ama sadece yuvarlandığımı, her zaman insanları geçebileceğimi, komik şeyler yapabileceğimi hissettiğimi ve sonra lastikleri ya da başka bir şeyi kurtardıklarını fark ettiğimi hatırlıyorum."

"Yol boyunca bu sürprizleri yakalıyorsunuz. Ama bence başlangıçta her zaman heyecan verici, örnek aldığınız isimlere karşı yarışıyorsunuz."

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: KTM Images

"Çok sevdim, çok güzeldi. Elbette şimdi, katıldığım zamankinden daha zor olduğunu düşünüyorum, bu kesin. Ama süper havalı ve kesinlikle bir macera." dedi.

Bu yorumlar, Binder'in bir hafta önce Portekiz'deki ikinci grand prix'sinde ilk MotoGP podyumunu elde eden KTM'den çaylak arkadaşı Acosta'ya övgüler yağdırdığı sırada geldi.

Acosta şimdiden potansiyel bir yeni jenerasyon yeteneği olarak görülüyor ve Binder 19 yaşındaki İspanyol'un RC16'da yaptıklarının "gerçekten özel" olduğunu belirtti.

Binder, "O gerçekten çok özel. Onu sürerken izlediğinizde ne kadar iyi olduğunu görebiliyorsunuz."

"Motosikleti kontrol edebiliyor ve virajlarda çok fazla hızlanabiliyor. O gerçek bir sınıf oyuncusu, bu yüzden ona şapka çıkarıyorum. Bir podyumu gerçekten hak ediyor." dedi.

Çiçeği burnunda bir çaylağın ortaya çıkması köklü sürücülerin egosunu zedeleyebilirken, Binder Acosta ile çalışmayı kendisi ve KTM projesi için iyi bir fırsat olarak görüyor.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Photo by: Rob Gray / Polarity Photo

Binder, "Bence bir sürücü olarak en büyük nimetlerimden biri her zaman beni gerçekten zorlayan takım arkadaşlarımın olması."

"Her zaman iyi takım arkadaşlarım oldu ve buna bir lütuf ya da lanet olarak bakabilirsiniz."

"Ama benim için her zaman gerçekten iyi oldu. Bu yüzden, birlikte gerçekten zorlamaya devam edebileceğimizi ve tüm bu projeyi ileriye götürmeye çalışabileceğimizi düşünüyorum." dedi.