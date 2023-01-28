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Binder: "2023 en iyi şansımız olacak"

KTM MotoGP sürücüsü Brad Binder, 2023'ün MotoGP'deki en iyi fırsatları olduğu görüşünde.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Binder: "2023 en iyi şansımız olacak"
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Miguel Oliveira 2022'de (yağmur altında) iki yarışı kazanırken Brad Binder üç kez ikinci oldu. Fakat 2022 MotoGP sezonunda, KTM'nin Ducati ile rekabet edebilecek kadar rekabetçi olmadığı netti.

Bu 2023'te değişmek zorunda ve Avusturyalı üretici, arka planda bunun için büyük yatırımlar yapmış durumda.

Aradaki fark çok büyük değil fakat saniyenin son ondalıklarını bulmak genellikle işin en zor kısmıdır.

Binder, "KTM'nin kesinlikle olması gereken yere ulaşacağına inanıyorum ve burada olma sebebim de bu."

"KTM'e ilk bindiğimde, 2017'nin başına kıyasla çok büyük bir adım atmışlardı. Şimdi arada üç saniyelik bir fark yok, son birkaç ondalıktan bahsediyoruz. Zirveden çok da uzakta değiliz. Bunu hep söyledim."

"Çok fazla etkisi olan bazı küçük değişiklikler var ve bu sürecin bir parçası olduğum için minnettarım."

"Son iki yıl hiç kolay olmadı fakat umarım başarılı olabilir ve ödüllendirilebiliriz." dedi.

Binder, takımın belirli bir alanda büyük bir adım atmaktan ziyade, pek çok alanda küçük adımlar atması gerektiğini söyledi.

"Bunu açıklaması zor, tüm bunlar çok küçük şeyler. Motosikletin yavaşlaması, mümkün olduğunca verimli şekilde viraj alması ve ardından motosikleti dik konuma getirip, gücü mümkün olduğunca çabuk açmak, bu konulardan birisi."

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: KTM Images

"Görmek istediğim ana adım, frenleme sırasında arka tarafın daha fazla yere temas etmesi ve virajlardan çıkarken biraz daha fazla yol tutuş."

KTM, aerodinamik anlamda verimi artırmak adına Red Bull Advanced Technologies ile işbirliğini yoğunlaştırdı. Mattighofen merkezli firma ayrıca Ducati'den birkaç mühendisi de bünyesine kattı.

KTM'in artık son adımı atması gerekiyor ancak bu değişim 2021'in sonunda zaten başlamış gibi görünüyor.

Binder, "Takım içerisinde pek çok yeni yüz var ve bu da değişime neden oldu."

"Bu sayede güncellemelerimiz her zaman gelişti. Parçaların gelmesi artık biraz daha uzun sürüyor fakat pistte bize verdikleri şey, hep karşılaştığımız sorunun cevabı oluyor."

"Bu, doğru yönde attığımız adımlardan biri. 2022'de zaten daha az test yapmamız gerekti. Fakat takım güncellemelerle getirdiğinde, neredeyse her zaman hepimiz için olumlu oldu."

Güney Afrikalı sürücü, 2023'ün kendileri adına iyi bir yıl olmasını umuyor.

Binder, "Takım, artık neleri geliştirmemiz gerektiğini çok iyi biliyor."

"Sorunlarımızı gerçekten ele aldılar, bunun MotoGP'de sahip olduğum en iyi şans olduğuna inanıyorum."

"Sezona iyimserlikle başlıyorum, takımıma ve bana verdikleri motosiklete çok güveniyorum."

"Eminim iyi iş çıkarabiliriz. Hedefimiz bu ve geçen yıldan çok daha iyisini yapacağımızdan yüzde 100 eminim." dedi.

Red Bull KTM Factory Racing RC16 detail

Red Bull KTM Factory Racing RC16 detail

Fotoğraf: KTM Images

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