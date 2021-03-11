Binder, 2021 KTM motosikletiyle virajlarda ‘’zaman kaybediyor’’

Bir kez MotoGP yarış galibi Binder, şimdilik zor bir sezon öncesi geçiriyor. İlk testi 1.5 saniyelik bir farkla bitirip 16. sıraya geçen sürücü, son gün iki kaza geçirdi. Ardından, Çarşamba günkü testi de 20. tamamladı.

Çarşamba gününü ‘’biraz şaşırtıcı bir gün’’ olarak tanımlayan Binder, RC16’nın ön tarafında sıkıntılar olduğunu düşündüğünü ancak Perşembe günü, KTM’nin bunu geliştirmek için bir yol bulduğuna inandığını söyledi.

‘’Bence üzerinde çalışmam gereken şey, motosikleti durdurmak ve gücü azaltmak için mümkün olduğunca kısa sürede gazı kesebilmek.’’

‘’Her virajda fazla döndüğümü düşünüyorum ve çok zaman kaybediyorum çünkü motosikletin gücünü kullanmıyoruz.’’

‘’Yani bunun, üzerinde çalışmamız gereken ana konu olduğunu düşünüyorum ve biraz daha önlerde olmayı sabırsızlıkla bekliyorum.’’

‘’Ön tarafa çok yük bindiğini ve herhangi küçük bir şeyde bunun sıkıntı yarattığını hissediyorum.’’

‘’Yarın için iyi bir planımız var ve çok bunu geliştireceğimize eminim.’’

Ön taraftaki geliştirmeler, KTM’nin diğer sürücüsü Miguel Oliveira’nın da ilk testten sonra eksikliğini hissettiği bir konuydu.

Çarşamba gününü, KTM’in en hızlı ismi olarak 12. bitiren Oliveira, ön tarafın iyi durumda olduğuna inanıyor ancak KTM sürücüleri için Michelin’in Katar'da kullanılmak üzere seçtiği ön lastiklerin, doğru çalışma aralığına ulaşmasının daha zor olduğunu da kabul ediyor.

Sadece Aprilia ve KTM, 2021 sezonu için yeni motor üretebilme şansına sahip iki takımdı. Ancak, bu iki takımın da fabrika sürücüleri, yeni motorları geçen hafta sonu test etmedi.

Oliveira, yeni motoru Çarşamba günkü testlerde denedi ve motorun performansıyla ilgili çok izlenim alamasa da, hissettirdiklerinden mutluydu.

Autosport tarafından yeni KTM motorunu deneyip denemedikleri sorulduğunda Oliveria, ’’Evet denedik ve en başından itibaren çok olumlu hisler içindeydik.’’

‘’Sürüş yaparken iyi hissettim ve günün çoğunu yeni motorla geçirdim.’’

‘’Geçen sezon imtiyaz puanı kaybettiğimiz için daha az motorumuz vardı ve bu yüzden yeni motor üretildi. Tabii ki, KTM kilometre ve motor yapımındaki stratejisini tekrar düşündü.’’

‘’Bu yüzden olumsuz bir yön olup olmadığını test ettik ve yoktu.’’

‘’Sanırım mutlu ve düzgün bir test geçirdiğimizi söyleyebilirim.’’ yanıtını verdi.