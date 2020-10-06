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MotoGP / Son dakika

Binder, 2020’de büyük fırsatları “boşa harcadığının” farkında

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Binder, 2020’de büyük fırsatları “boşa harcadığının” farkında
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

KTM sürücüsü Brad Binder, MotoGP’deki çaylak sezonunda yaptığı hataların çokluğundan memnun değil ve puan kazanabileceği birçok fırsatı ‘kaçırdığı’ fikrinde.

2016 Moto3 şampiyonu şu ana kadar MotoGP’de başarılı bir çaylak sezonu geçirdi ve Ağustos ayındaki Çekya Grand Prix’sinde de ilk zaferini aldı.

Fakat podyum için yeterince hıza sahip olduğu yarışlarda birçok hata yaptı. İspanya ve Steiermark GP’lerinde pistten çıkarken, ikinci Misano yarışında ise 3. iken kaza yaptı.

Yarısındayken sezonunu değerlendirmesi istendiğinde Binder, bu hataların karakterini yansıtmadığını ama hızını gösterebilmesinden teselli bulduğunu söyledi.

Binder, “Şu ana kadar sezonumdan memnun kalmadığım temel şey, yaptığım hataların çokluğu.” 

“Normalde çok hata yapan bir sürücü değilim, özellikle yarışlarda.”

“Normalde sürüşümü geliştirebiliyorum, ama her zaman temiz tutuyorum. Fakat bu sezon çok hata yaptım; pistin dışına çıkmak, virajları geniş almak, çakıl havuzlarından geçmek.”

“Misano’da çok, çok iyi hissettim ama biraz fazla zorladım ve 3. turda motosikletten düştüm.”

“Çok iyi puan kazanabileceğim pozisyonları kaçırdığım çok fırsat olduğunu hissediyorum. Ve hata yaptığım yarışlarda daha güçlü olabilirdim.”

“Bu bence, MotoGP sezonumun şu ana kadarki en zor kısmı.”

“Olumlu taraf ise hızımın yerinde olması. Eğer bu yarışların çoğunu berbat etmeseydim, sonuçlar pozitif olacaktı.” dedi.

 

MotoGP sürücüsü olarak adına daha sadece 8 yarış olan Binder, RC16’da güçlü yanlarını çıkartabileceği bir fırsatın henüz eline geçmediğini söyledi. 

“Şu anda bir sürücü olarak, yarışlarda en güçlü yönümü anlayabileceğim bir fırsat elde edemedim.”

“Fakat herhangi bir özelliğimi seçecek olursam; frenlememi beğeniyorum, bir de bence en güçlü yanım insanları oldukça iyi geçebilmem.”

“Garajda tabi ki motosikletten çıkartabileceğimin en fazlasını çıkartmaya çalıştığımı söyleyebilirim, fakat sıklıkla da neye ihtiyacım olduğu hakkında açık bir fikrim oluyor ve bulduğumuz gibi sürüşümü geliştirebiliyorum.”

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Brad Binder
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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