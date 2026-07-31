Bezzecchi'den yeni haber: İtalyan sürücü yeniden motosiklete bindi

Sezonun ilk yarısında şampiyona liderliğini de elinde bulunduran Marco Bezzecchi, yaz arasından önce Sachsenring'de gerçekleştirilen Almanya Grand Prix'sinin sıralama seansında geçirdiği kazada köprücük kemiğini kırmıştı.

Bu sakatlık nedeniyle Sachsenring'deki sprint yarışında ve ana yarışta mücadele edemeyen Bezzecchi, kısa süre sonra köprücük kemiğinden ameliyat olmuştu.

Aprilia ise yaz arasının ardından düzenlenecek Britanya Grand Prix'sine kadar İtalyan sürücünün hazır olabileceği konusunda her zaman iyimser bir yaklaşım sergiledi.

Perşembe akşamı yapılan yeni açıklamada, rehabilitasyon sürecini sürdüren Bezzecchi'nin Misano Pisti'nde Aprilia RSV4 ile yeniden piste çıktığı duyuruldu.

Aprilia'nın kısa açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Değerli basın mensupları, 29 Temmuz Çarşamba günü Marco Bezzecchi, Misano Pisti'nde RSV4 motosikletiyle dörder turdan oluşan dört sürüş gerçekleştirdi."

"Rehabilitasyon programı planlandığı şekilde ilerliyor."

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Bir sonraki durağı Silverstone olacak. Burada MotoGP sağlık ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilecek."

Bezzecchi'nin sakatlığı, sezonun ilk yarısının son bölümünde yaşadığı zorlu dönemin ardından geldi.

Mayıs ayında İtalya Grand Prix'sini kazandıktan sonra Bezzecchi, pazar günü koşulan hiçbir ana yarışta puan alamadı.

Macaristan Grand Prix'sinde takım arkadaşı Jorge Martin'in ilk virajda neden olduğu zincirleme kazada yarış dışı kalan İtalyan sürücü, ardından Çekya Grand Prix'sinde sprint yarışındaki kazasının ardından bir pist görevlisine fiziksel temasta bulunduğu gerekçesiyle ceza alarak yarıştan men edilmişti.

Hollanda Grand Prix'sindeki dönüşü de istediği gibi geçmeyen Bezzecchi, ana yarışın henüz ilk bölümlerinde kaza yaparak yarış dışı kaldı. Ardından Almanya Grand Prix'sinin sıralama seansında yaşadığı kazada köprücük kemiğini kırdı.

Şampiyona lideri olarak girdiği bu süreçte büyük puan kaybı yaşayan Bezzecchi, şampiyonada dördüncü sıraya gerilerken takım arkadaşı Jorge Martin'in 22 puan gerisine düştü.

Hem Aprilia hem de Bezzecchi, geçen yıl Britanya Grand Prix'sini kazanan İtalyan sürücünün Silverstone'da yarışmasına izin verecek sağlık onayını almasını umut ediyor.