Bezzecchi: "Yağmur yağdığını görünce duygusal çöküntü yaşadım"

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Arjantin'de ıslak zeminde epey iyi bir performans gösteren Bezzecchi, büyük bir farkla galibiyete ulaşarak hem kendisinin, hem de Valentino Rossi'nin takımı VR46'nın ilk zaferine ulaştı.

Sprint yarışında da çok hızlı görünen Bezzecchi, kuru zemindeki hızı nedeniyle Pazar sabahı zafer hayalleriyle uyandığını, ancak yağmur yağdığını görünce "duygusal bir çöküş" yaşadığını itiraf ediyor.

İlk galibiyetini yorumlayan Bezzecchi, "Bu harika, tarif edemeyeceğiniz bir şey, inanılmaz."

"Sabah gerçekten iyi hissediyordum ancak yağmuru gördüğümde tüm umutlarımı kaybettim, nitekim sprint yarışında motosiklet harika hissettirmişti ve bir hata yapmadığım takdirde galibiyet mücadelesi vereceğimi düşünüyordum."

"Kariyerimde ilk kez bir zafer adayıydım, dolayısıyla yağmur yağdığını görmek duygusal açıdan bir felaket oldu."

"Sonra ısınma turlarında motosiklete atladım, ıslak zeminde de harika hissediyordum, dolayısıyla içimden 'tamam, bunu yapabilirim' dedim ve inanılmaz bir yarış geçirdim."

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Diğer sürücülerle açtığı farkın sebebini ise bilmeyen Bezzecchi, yarış boyunca "sadece iyi hissettiğini" söylüyor.

Bezzecchi, "Yarış kolay değildi, zihinsel olarak bu tür yarışlar gerçekten zor geçiyor."

"Dürüst olmak gerekirse neden bu kadar iyi bir performans gösterdim bilmiyorum. Sadece iyi hissediyordum ve motosiklete yumuşak davranmaya çalışıyordum."

"Lastik performansının çabucak düştüğünü biliyordum, bu yüzden 'tamam, zorluyorum itiyorum ama sakin olmalıyım ve motora karşı nazik davranmalıyım' dedim.

"Bunun yanı sıra konsantre olmaya çalışmak için kendimle konuşuyordum çünkü kaç tur geçtiğine ilk kez baktığımda 14 tur kalmıştı."

"İçimden 'yarış çok hızlı geçiyor' dedim. Ancak son 14 tur inanılmaz uzun geçti." dedi.