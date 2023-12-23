Bezzecchi: "Rossi numara yapan bir MotoGP takım sahibi değil"

Bezzecchi, VR46 Ducati takımıyla premier sınıfta ikinci sezonunda patlama yaparak şampiyonada üç grand prix zaferi elde etti.

İtalyan sürücü, Pramac'a katılması için fabrika anlaşması teklif edilmesine rağmen 2024'e kadar eski bir motosikletle de olsa VR46'da kalmayı tercih etti.

Bezzecchi, kararının bir kısmının geride bırakacağı insan grubuna bağlı olduğunu söylüyor.

Dokuz kez MotoGP dünya şampiyonu olan Rossi, VR46 ekibinin günlük işleyişinde uygulamalı bir yaklaşıma sahip olmasa da, yarış pistinden uzakta tüm akademi üyeleriyle ilgilenmeye ve onların gelişmeye devam etmelerine yardımcı olmaya devam ediyor.

Motorsport.com tarafından özel bir röportajda Rossi'nin takımıyla ilişkili olmanın baskısıyla nasıl başa çıktığı sorulduğunda Bezzecchi, MotoGP efsanesinden aldığı destek nedeniyle her şeyden çok 'bir ayrıcalık' olduğunu söyledi.

Bezzecchi, "Baskı var ama bu her sporda normaldir."

"Yüksek bir seviyeye geldiğinizde performans göstermeniz ve baskıyla başa çıkmanız gerekir ve baskının er ya da geç geleceğini bilirsiniz."

"Yani, bu normal. Ama şanslı olduğumu biliyorsunuz. Çünkü 'Vale'nin' takımıyla yarışıyorum."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

"Bence bu bir baskıdan ziyade bir ayrıcalık çünkü sonuçta 'Vale' benimle uzun yıllar çalıştı. Bana her seferinde yardımcı oldu."

"O rol yapan bir takım sahibi değil. Hızlı gitmenizi istiyor ama zorlandığınızda yardıma gelen ilk kişi o oluyor, tabii ki ekiple birlikte."

"Ama biliyorsunuz, bu hala bir uydu takımı. Bu MotoGP'de fark yaratıyor. Bir fabrika takımında olduğunuzda, çalışmak için farklı bir yol, yarışlara, testlere, her şeye yaklaşmak için farklı bir yol."

"Bu normal. Bu işin bir parçası. Bir markayı temsil ediyorsunuz ve şimdi ben sadece bir takımı temsil ediyorum... 'Sadece bir takım' diyorum, bu aynı zamanda [bir marka]." dedi.

Bezzecchi'ye önümüzdeki sezon Fabio Di Giannantonio da katılacak ve böylece WR46 Academy'den olmayan ve takımla birlikte dünya şampiyonasının herhangi bir seviyesinde yarışacak ilk sürücü olacak.