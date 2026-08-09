Bezzecchi: "Sıralama turlarından sonra adeta bitmiş durumdaydım"

Sachsenring'de geçirdiği kazada yaşadığı sakatlıkların ardından piste dönen Marco Bezzecchi, cuma günkü antrenman seansını zirvede tamamlamıştı. Ancak cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama seansı ve sprint, Bezzecchi'nin fiziksel durumunu ilk kez ciddi şekilde sınadı.

Pist rekorunun sıralama seansında bir kez daha aşağı çekildiği Silverstone'da Bezzecchi, sınırlarını zorlayarak 1:56.183'lük tur zamanı elde etti ve ikinci sıradan başlama hakkı kazandı.

Bu performans bile İtalyan sürücünün fiziksel durumunu oldukça zorladı. Ardından sprint yarışında arka arkaya 10 tur tamamlaması gerekti. Bu mesafe, günün erken bölümündeki ikinci antrenman seansında tek bir sürüşte tamamlayabildiği mesafenin iki katıydı.

Ağrıya ve ayağında hissettiği garip duyguya rağmen mücadeleyi sürdüren Bezzecchi, kötü bir startın ardından toparlandı. Beşinci turda Marc Marquez'in Ducati'sini yeniden geçerek pozisyonunu geri aldı ve ardından Fabio Di Giannantonio'yu geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi.

Bu sonuç, İtalyan sürücünün haziran ayının başında düzenlenen Macaristan Grand Prix'sinden bu yana ilk sprint podyumu oldu. Ayrıca Aprilia, MotoGP tarihinde ilk kez bir sprint yarışında ilk iki sırayı aldı.

Sprint sonucunun beklentilerini aşıp aşmadığı sorulan Bezzecchi, şöyle konuştu: "Belki birazdan da fazla."

"Kendimi çok, çok yorgun hissettim. Büyük ölçüde zorlanmaya başladım. Yarışın bitimine dört tur kala fiziksel performansımda ciddi bir düşüş hissettim."

"Zordu. Bunu hiç beklemiyordum çünkü bu sabah uyandığımda kendimi dünden çok daha kötü hissediyordum."

"Sıralama seansından sonra tamamen bitmiş durumdaydım. Sıralama beni gerçekten tüketti. O turu atabilmek için her zamanki gibi çok büyük bir efor sarf etmem gerekti."

"Bu yüzden sprint öncesinde oldukça endişeliydim. İlk birkaç turdaki adrenalin bir yana, sonrasında ağrı ve yorgunluk çok ağır bastı."

Bezzecchi, kırılan omzundan henüz bir ay önce ameliyat olmuştu. İtalyan sürücü hâlâ sol tarafında yeterli güce sahip değilken, ciddi diz ağrısı ve hareket kısıtlılığıyla da mücadele ediyor.

Fiziksel durumunu anlatan Bezzecchi, şöyle devam etti: "Sol tarafımda ağrı var. Aslında genel olarak her yerde ağrı hissediyorum çünkü sol üst vücudumda hâlâ yeterli güce sahip değilim. Omzum için antrenman yapıyorum ancak hiçbir şey olmamış gibi normal şekilde çalışamadım."

"Bacağıma gelirsek, buraya gelmeden önceki son birkaç günde neredeyse hiç antrenman yapamadım. Bu yüzden dizlerimi tamamen bükmeye çalıştığımda ağrı çok fazla oluyor."

"Vites küçültürken ayağımda da garip bir his oluşmaya başladı."

"Sağ tarafım da bundan etkileniyor çünkü sol tarafı telafi etmek için sağ tarafımı daha fazla kullanmam gerekiyor. Neyse ki sağ tarafım hâlâ iyi durumda."

Pazar günü gerçekleştirilecek 20 turluk Britanya Grand Prix'si ise Bezzecchi için fiziksel açıdan çok daha büyük bir sınav olacak.

İtalyan sürücünün sprint yarışında çoğu sürücünün tercih ettiği yumuşak arka lastik yerine yarışta kullanılması beklenen orta hamurlu arka lastikten fayda görmesi mümkün. Orta hamurun, yumuşak lastiğe kıyasla daha yüksek dayanıklılık sunması bekleniyor.

Bununla birlikte Bezzecchi, grand prix mesafesi boyunca aynı tempoyu korumanın zor olacağını kabul etti ve Silverstone'da bir kez daha podyuma çıkma ihtimalini düşük gördüğünü belirtti.

Sprint sonucunu ana yarışta da tekrarlayıp tekrarlayamayacağı sorulan Bezzecchi: "Umarım. Elbette umuyorum ama dürüst olmak gerekirse bunun mümkün olacağını düşünmüyorum."

"Sabah uyandığımda bugün hissettiğim gibi uyanmak zor olacak. Yarın uyandığımda şu anki halime benzer şekilde hissedebilirsem bile bu iyi bir sonuç olur. Durumum zaten oldukça kötü ama en azından bugünle aynı seviyede olursa..."

"Yarışta mesafe daha uzun olacak. Umarım Jorge daha yavaş başlar. Tempo biraz daha düşük olursa birkaç tur daha idare edebilirim."

"Sonrasında ise hayatta kalmaya çalışacağım."