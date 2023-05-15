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Bezzecchi: "Şampiyonluk konuşmak için çok erken"

VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi, MotoGP Fransa Grand Prix'sini kazandıktan sonra Francesco Bagnaia ile arayı kapatmasına rağmen şampiyonluk hakkında düşünmek istemiyor.

Lewis Duncan
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Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, Fransa'da gerçekleştirilen yarışta harika bir performans sergiledi ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Bu yılki ikinci zaferini elde eden Bezzecchi, şampiyona lideri Bagnaia'nın Maverick Vinales ile yaşadığı temas nedeniyle yarış dışı kalmasının ardından, şampiyona lideriyle arasını bir puana indirdi.

Geçen ay Arjantin'de elde ettiği ilk zaferin ardından Bezzecchi, 2022 motosikletiyle şampiyonluk kazanabileceğini düşünmek için erken olduğunu söylemişti.

Şimdiye kadarki performansı göz önüne alındığında, fikrinde herhangi bir değişme olup olmadığı sorusuna Bezzecchi, "Şu an için Pecco'ya yakın olmak güzel."

"Fakat dürüst olmak gerekirse şampiyonluğu düşünmüyorum. Her şeyden önce, aynı hafta sonunda yapılan sprint ve ana GP'ye baktığınızda, her şeyi hızlı bir şekilde kaybetmek çok kolay."

"Bu yüzden bu şekilde devam etmek istiyorum, her hafta sonunu ayrı ayrı ele almak, yarış yarış düşünmek ve harika  ekibimle bu motosikletin keyfini çıkarmak istiyorum."

"Şimdi Mugello'ya gidiyoruz, bu yüzden çok güzel bir hafta sonu olacağına eminim." cevabını verdi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi sprint yarışında yedinci olmasının ardından ana yarışta galibiyet mücadelesi vermeyi beklemediğini söyledi.

"Benim için inanılmaz bir gündü."

"Dürüst olmak gerekirse bu sabah böyle bir yarış çıkarmayı hiç beklemiyordum. Fakat kendimi motosiklette iyi hissediyordum ve iyi bir başlangıçla daha fazlasını yapabileceğimi biliyordum. Tabii ki bir galibiyet beklemiyordum ama yine de iyi bir yarıştı."

"Bugün start aldığımda önümdekilerden daha hızlı olduğumu gördüm. Ancak ön lastik sıcaklığı beni biraz endişelendiriyordu çünkü bu ön lastikle sürüş stilinden ötürü biraz sınırdayım."

"Fakat onları geçmeyi başardım, liderliği ele geçirdiğimde iyi bir tempo yakaladım. Motosikleti çok iyi hissediyordum ve arayı açmayı başardım."

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