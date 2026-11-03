MotoGP Malezya GP

Bezzecchi: "Şampiyonluğu kazanmaktan çok kaybetmeye yakınız"

Marco Bezzecchi, Malezya Grand Prix'sinde Marc Marquez'e karşı daha fazla puan kaybetmesinin ardından MotoGP şampiyonluğu şansının giderek azaldığını kabul etti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 15:15

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martin'in sakatlığı nedeniyle yarış dışı kalmasının ardından takım arkadaşı Marco Bezzecchi de Sepang'da MotoGP şampiyonluğu mücadelesinde bir darbe daha aldı. İtalyan sürücü, Marc Marquez'e 17 puan daha kaybetti.

Şampiyona liderinin 67 puan gerisinde bulunan Bezzecchi'nin, Lusail hafta sonunda Marquez'e 8 puandan fazla kaybetmemesi gerekiyor. Marquez'in pazar günkü yarışı kazanması durumunda ise bu sınır 7 puana düşüyor.

Sepang'daki yarışı altıncı sırada tamamlayan Bezzecchi, şampiyonluk mücadelesinin mevcut durumunu şöyle değerlendirdi: "Gerçekçi olmak gerekirse, işler oldukça zor."

"Ancak matematiksel olarak hâlâ şansımız olduğu sürece inanmaya ve her gün elimden gelen en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim."

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Elbette kolay bir durumda değiliz. Marc çok iyi performans gösteriyor. Şampiyonanın bu aşamasında, zorlandığımız bir yarış hafta sonuna gerçekten hiç ihtiyacımız yoktu."

"Şimdi Katar'a gidiyoruz. Umarım orada iyi bir performans sergileyebiliriz."

"Her zamanki gibi elimden gelenin tamamını ortaya koyacağım. İyi yarışlar geçirebilmek için hazırlığımı en iyi şekilde yapmaya ve her seferinde en iyisini vermeye çalışacağım. Sonrasında sezonun sonunda durumu göreceğiz."

"Benim için şampiyonluk şu an kazanılmaktan çok kaybedilmeye yakın... Ancak her hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışalım, sonrasında ne olacağını göreceğiz."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Marc Marquez: “Katar’a mümkün olan en son anda gideceğim”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Hamilton: "Takıma olan güvenim değişmedi, en iyi günlerimiz hâlâ önümüzde"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



48 dk



Hamilton: "Takıma olan güvenim değişmedi, en iyi günlerimiz hâlâ önümüzde"





Antonelli: "Meksika GP'nin son turunda ağlamaktan iki saniye kaybettim"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



1 s



Antonelli: "Meksika GP'nin son turunda ağlamaktan iki saniye kaybettim"





Ralf: "Wolff, er ya da geç Antonelli'nin Ferrari'ye gidişini izleyecek"



Formula 1



Formula 1 2 s



Ralf: "Wolff, er ya da geç Antonelli'nin Ferrari'ye gidişini izleyecek"

Son Haberler





Bezzecchi: "Şampiyonluğu kazanmaktan çok kaybetmeye yakınız"



MotoGP



MGP MotoGP



Malezya GP



3 dk



Bezzecchi: "Şampiyonluğu kazanmaktan çok kaybetmeye yakınız"





Hamilton: "Takıma olan güvenim değişmedi, en iyi günlerimiz hâlâ önümüzde"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



48 dk



Hamilton: "Takıma olan güvenim değişmedi, en iyi günlerimiz hâlâ önümüzde"





Antonelli: "Meksika GP'nin son turunda ağlamaktan iki saniye kaybettim"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



1 s



Antonelli: "Meksika GP'nin son turunda ağlamaktan iki saniye kaybettim"





Ralf: "Wolff, er ya da geç Antonelli'nin Ferrari'ye gidişini izleyecek"



Formula 1



F1 Formula 1 2 s



Ralf: "Wolff, er ya da geç Antonelli'nin Ferrari'ye gidişini izleyecek"

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol