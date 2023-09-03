Bezzecchi, Rossi'nin rüya takımı için fabrika motosikletini reddetmiş

Çifte Grand Prix kazanan Bezzecchi, LCR Honda'ya gidecek olan Johann Zarco'dan boşalan Pramac Ducati koltuğu ile bağlantılı olarak 2024 sürücü pazarı bulmacasının önemli bir parçası oldu.

Ducati, Bezzecchi'nin gelecek sezon fabrika çıkışlı bir GP24'e binmek için tek şansının Pramac'a katılmak olacağını ve VR46 Racing'in eski makinelerle kalacağını başından beri açıkça belirtti.

Avusturya GP hafta sonunda Rossi'nin Bezzecchi'yi VR46'da kalması için zorladığı ortaya çıktı ve sonuçta İtalyan pilot bu hafta başında bir yıllık uzatma sözleşmesi imzaladı.

Bu hafta sonu yapılacak Katalan GP'si öncesinde Bezzecchi, kararın kolay olmadığını ancak 2024'te bir fabrika motosikletine sahip olmayacağı gerçeğine rağmen VR46'da sahip olduğu "insani tarafı" korumanın daha önemli olduğunu açıkladı.

Bezzecchi, "Kolay bir karar değildi çünkü bir fabrika motosikleti alma imkanınız olduğunda, bu her zaman çok ilginçtir."

"Ama dürüst olmak gerekirse, benim açımdan takımın insani yönü çok önemliydi."

"Bu adamlarla uzun yıllar boyunca bir ilişki kurdum ve benim için bu şekilde performans göstermek çok ama çok önemli bir şey."

"Başka bir takımla bu kadar kısa sürede bu kadar güçlü bir ilişki kurabileceğimden emin değildim çünkü artık MotoGP'de çok hızlı performans sergilememiz gerekiyor."

"Bu yüzden benim için bu takımda kalmaya karar vermek biraz daha kolay oldu. Ayrıca Vale'nin benimle bu kadar ilgilendiğini ve kalmam için beni zorladığını görmek benim için çok önemliydi çünkü sonuçta Vale Vale'dir ve yıllar öncesinden beri bana inanıyor. O olmadan dünya şampiyonasına katılmam mümkün değildi. Bu yüzden kalmaya karar verdim." dedi.

Bezzecchi VR46 anlaşmasına imza atmadan önce büyük resmi göz önünde bulundurdu Fotoğraf: Media VR46

Bezzecchi, 2024'te Ducati'den alacağı desteğin seviyesi konusunda endişeli olmadığını da sözlerine ekleyerek, "Onlardan aldığımız destek harika, bize her zaman yardımcı olmaya çalışıyorlar, bize en iyi tavsiyeleri vermeye çalışıyorlar ve en iyi şekilde gelişmeye çalışmak için yarıştan önceki son dakikaya kadar bizimle birlikte çalışıyorlar" dedi.

İnsani yöne öncelik verme kararı, son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bagnaia, "Bu konuyu konuştuk ve benim önerim aynı takımda olmaya devam etmekti, çünkü Bez'in ihtiyaç duyduğu şeylere, yani insani yöne az çok benim de ihtiyacım var."

"Kendinizi iyi hissettiğinizde ve takımınızla iyi anlaştığınızda, ayrıca rekabetçi bir motosikletiniz varsa ve daha yaşlıysanız üst sıralar için mücadele edebilirsiniz."

"2008'de Marco Simoncelli [250cc şampiyonluğunu] kazandığında, fabrika motosikletini ondan aldılar ama yine de kazandı, çünkü onun için insani taraf daha önemliydi. Ve bana göre bu onun için iyi bir şeydi." dedi.

Yarışların insani yönü Rossi'nin 26 yıllık kariyeri boyunca MotoGP'deki başarısında kilit bir rol oynarken, yakın zamana kadar aynı şey Marc Marquez için de altı dünya şampiyonluğu boyunca geçerliydi.

Daha iyi şartlar olacağı söylenen yeni bir çevre için bunu bozmak başarının garantisi değildir. Ekibinizi yeni bir takıma götürmek de işe yaramayacaktır - Rossi 2011'de Yamaha'dan Ducati'ye geçtiğinde bunu zor yoldan öğrendi.

Şu anda MotoGP'deki rekabet ortamı öyle ki, bir yaşında bir motosiklete binmek pek de dezavantaj sayılmaz. Bezzecchi şu anda, Pramac GP23 ile yarışan Jorge Martin'in altı puan gerisinde sıralamada üçüncü sırada yer alıyor.

Geçen yıl Enea Bastianini, Gresini tarafından işletilen bir yaşındaki Ducati ile dört zafer elde etti ve sezonun sondan bir önceki turuna kadar şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.

Bastianini geçen sezon bir yıllık makinelerle etkileyici bir hız sergiledi Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak Bezzecchi'nin kararı aynı zamanda bir sabır meselesi gibi görünüyor. MotoGP'de üst üste üçüncü sezonunda bir yıllık bir motosiklete sahip olacak olsa da, iki yıllık bir anlaşma görüşülmüş olmasına rağmen VR46 ile yalnızca 2024 yılı için sözleşmesi bulunuyor.

Bezzecchi - ve görünüşe göre VR46 - fabrika takımı koltuklarının çoğunun 2025 için açık olacağını fark etti. Gelecek yıl Pramac'a geçmesi, 2025'te fabrika Ducati takımına katılmasının garantisi olmayabilirdi, özellikle de çevresine uyum sağlamakta zorlanırsa.

Bu durumda, 2024'te Pramac'ta fabrika motosikletine geçmek Bezzecchi'nin kariyerine engel olabilirdi. Yerinde kalmak, Bezzecchi'den açıkça maksimum verimi alan bir atmosferin devam etmesini sağlar ve sonuç vermeye devam ederse, Ducati onu 2025'te fabrika takımına terfi ettirmemeyi haklı çıkarmakta zorlanacaktır.

Bezzecchi, "Elbette Vale ve Uccio [Salucci] ile sözleşme için konuştuğumda, iki yıllık bir sözleşme yapma imkanımız vardı."

"Ama ben sadece bir yıllık anlaşma yapmaya karar verdim çünkü gelecek yıl birçok fabrika koltuğu boş olacak. Elbette her MotoGP sürücüsünün hedefi bir fabrika takımında yer almaktır. Yani benim açımdan Akademi'nin hedefi ile benim hedefim aynı. Yani sonuçta anlaşma bir yıllık." dedi.

Alaycı bir bakış açısıyla, tüm bunlarda üçüncü bir etkene de bakılabilir. VR46'nın mevcut Ducati anlaşması gelecek yılın sonunda sona eriyor ve takım defalarca Yamaha ile uydu takım olarak ilişkilendirildi.

Şu anda Ducati'nin Bagnaia'nın arkasındaki en iyi varlığını elinde tutmak, İtalyan markasıyla sözleşme görüşmelerinde VR46 için iyi bir pazarlık kozu olabilir.

Bu varsayım bir yana, Bezzecchi'nin kararı MotoGP'deki sadece ikinci yılında olan bir sürücünün muazzam olgunluğunu gösteriyor ve 24 yaşındaki sürücünün kariyeri için mantıklı bir karar vermesini sağlamak için VR46'da ne kadar iyi bir ekip oluşturulduğunu vurguluyor.

Ayrıca, 2020 ikincisi Franco Morbidelli gibi bir başka VR46 Akademi üyesi için de potansiyel olarak büyük sonuçlar doğuruyor; Morbidelli Perşembe günü Barselona'da geleceği için henüz bir karar verilmediğini söylese de, 2024'te fabrika çıkışlı bir Ducati'ye sahip olabilir.

İster tesadüfi olsun ister olmasın, VR46'nın Bezzecchi'yi tutma çabası, Yamaha ile geçirdiği zor bir yılın ardından Akademi'nin en parlak yıldızlarından biri için potansiyel bir tazelenme fırsatı olabilir.