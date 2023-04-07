Bezzecchi: "Rossi ve VR46'nın desteği olmasa burada olamazdım"
İlk galibiyetini almasının akabinde şampiyona liderliğine yükselen Marco Bezzecchi, akıl hocası Valentino Rossi'nin ve VR46 akademisinin desteği olmasa burada olamayacağını söylüyor.
Geçen yıl bünyesinde bulunduğu Valentino Rossi'nin takımı VR46 ile MotoGP kariyerine başlayan Bezzecchi, Assen'de ilk podyumunu, Tayland'da ise ilk pole pozisyonunu elde ederek başarılı bir çaylak sezonu geçirdi.
2023 sezonuna da çok iyi bir başlangıç yapan Bezzecchi, ikinci sırada başladığı ana yarışın ilk turunda liderliğe yükseldi ve ıslak zeminde gerçekleştirilen yarışta tüm turları lider geçerek kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı.
Daha da iyisi, Francesco Bagnaia'nın düşmesi ve puan alamaması sonucu kendisinin an itibariyle şampiyonaya liderlik ediyor olması!
Yarışın ardından konuşan Bezzecchi, "Henüz sadece iki yarış geride kaldı ama yine de bu inanılmaz bir duygu."
"Bunu hiç beklemiyordum. Her ihtimali hesapladım ama bunu asla."
"Ama açıkçası takım için daha çok mutluyum çünkü Vale ve Akademi olmadan buraya gelmem asla mümkün olmayacaktı." dedi.
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team celebrate with the Team
Photo by: Media VR46
Geçen yıl Gresini Ducati ile dört yarış kazanan ve son iki yarışa kadar şampiyonluk için mücadele eden Enea Bastianini örneği, Bezzecchi'nin şampiyonluk savaşı verebileceğine yönelik umutları da arttırıyor.
Yine de kendini bir şampiyonluk adayı olarak görmeyen Bezzecchi, bu konuda erken davranmak istemiyor.
Şampiyonluk konusunda beklentisi olup olmadığı sorulan Bezzecchi, "Hayır, henüz değil. Bunun biraz erken olduğunu düşünüyorum, iki hafta sonunu geride bıraktık."
"Sırada zorlayıcı ve normalde Marc Marquez'in rakipsiz olduğu bir pist olan Austin var."
"Şu anda biraz erken olduğunu düşünüyorum. Bugünün tadını çıkarmak ve öğrenmeye devam etmek istiyorum. Birkaç ay içinde göreceğiz." dedi.
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