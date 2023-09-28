Bezzecchi: "Rahatım çünkü 'asıl' şampiyonluk mücadelesinde değilim"

Son Dünya Şampiyonu Bagnaia, Katalan Grand Prix'sinden bu yana puan kaybediyor.

Çünkü Katalan GP'sinin ilk turunda geçirdiği ve San Marino GP'si için fiziksel durumunu tehlikeye atan kaza ve ardından Pazar günü Hindistan'da geçirdiği bir başka kaza, bu hafta sonu Japonya GP'si öncesinde liderlik farkının 13 puana inmesine sebep oldu.

Bezzecchi'nin Hindistan'da kazandığı 2023 sezonunun üçüncü zaferi, kalan yedi turda Bagnaia'nın sadece 44 puan gerisinde olduğu anlamına geliyor.

Ancak şimdilik kendisini gerçek bir şampiyonluk adayı olarak görmüyor.

Bezzecchi, Perşembe günü Motegi'de yaptığı açıklamada Martin ve Bagnaia'yı kastederek, "Rahatım çünkü şu anda asıl mücadele onlar arasında."

"Sadece onlara yakın gidiyorum ama asla yeterince yakın olamıyorum."

"Elbette sonuna kadar yakın olabilirsem, şampiyonluk mücadelesi için elimden geleni yapacağım. Bu normal bir şey, 'Hayır yapmam' dersem yalan söylemiş olurum."

"Ama şu anda sadece hafta sonlarının tadını çıkarmak istiyorum. En azından üç-dört hafta sonu daha yakın kalmaya çalışacağım ve sonrasını göreceğiz." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia'nın hızlı puan kaybı, 2022'nin başında yaşadığı sorunları andırıyor. 2022'nin ortasında şampiyonluk mücadelesinde 91 puan gerideydi ve sezon sonunda bu farkı kapattı.

Bagnaia, şampiyonluk hakkında şunları söyledi: "Ben bir avım ama hâlâ 14. yarıştayız."

"Bu yüzden üzerimde daha fazla baskı olduğunu düşünmüyorum, geçen yıl kesinlikle daha yoğundu."

"Ducati olarak 15 yıldır özlediğimiz bir şampiyonluktu ve her şey farklıydı."

"Şu anda her şey yolundaysa kazanmak için mücadele edebileceğimizi ya da kötü bir an yaşarsak ikinci veya üçüncü bitirebileceğimizi çok iyi biliyorum."

"Bu bizim için çok önemli. Sadece mükemmel olmaya, bildiğimiz şeyleri yapmaya odaklanmalıyız ve bence her zaman rekabetçi olabiliriz."

"Şu anda bu konuda çok endişeli değilim çünkü bu baskıyı hissetmek istemiyorum."

"Anın tadını çıkarmam gerektiğini hissediyorum çünkü kariyerimin en iyi döneminde olduğumu hissediyorum."

"Yani sadece bunun tadını çıkarmaya, iyi sonuçlar almaya, yarışlar kazanmaya, antrenmanlarda önde olmaya çalışıyorum. Şu anda yolumuz bu ve anın tadını çıkardıkça diğer şeyler de geliyor."