Bezzecchi pole pozisyonunu elde etmeyi beklemiyormuş

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VR46 Ducati sürücüsü bu sezon İtalya'da sıralama turlarını ikinci sırada tamamlamış ve kariyerinde ilk kez ilk çizgiden başlama hakkı yakalamıştı.

O yarıştan beri sürekli üstüne koyarak ilerleyen ve birçok yarışta Q2'ye abone olan Bezzecchi, Tayland'da çok iyi bir Cumartesi günü geçirdi ve 1.29.671 ile pist rekorunu kırarak kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaştı.

Böylece VR46 takımı henüz ilk sezonunda pole pozisyonu elde ederken, Bezzecchi ise bu sezon pole pozisyonundan başlayacak 10. sürücü oldu, ayrıca Luca Marini dışında tüm Ducati sürücüleri de bu sezon en az bir kez pole pozisyonu kazandı.

Seansın ardından konuşan Bezzecchi, "Kesinlikle harika bir gündü. Dürüst olmak gerekirse, pole pozisyonunu almayı beklemiyordum."

"Ama turum iyiydi ve bunun farkındaydım. Parc Ferme'e vardığımda tüm ekibim ve arkadaşlarımla birlikte büyük bir heyecan yaşadım."

"Bu çok güzel bir duyguydu, aynı zamanda mutluyum da. Cuma gününden beri çok iyi çalıştık, dün hiç hızlı değildik."

"Cumartesi sabahından itibaren bir adım attık ve saf hız açısından oldukça rekabetçiydim. Yani çok güzel bir gündü."

"Bu sabahtan beri son sektörde zaten iyiydim ama sanırım genel olarak sıralama turları boyunca son virajı çok iyi döndüm, bu da bana pole pozisyonunu kazanma şansı sundu. Yine de pistin tamamında gayet hızlıydım." dedi.

Polesitter Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, second place Jorge Martin, Pramac Racing, third place Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi ilk çizgiyi iki Ducati ile paylaşıyor: Pramac sürücüsü Jorge Martin ve fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia.

Bitime dört yarış kala Quartararo'nun 18 puan gerisinde yer alan Bagnaia, Cuma antrenmanlarının ardından Japonya'da başına bela olan sorunların devam etmesi nedeniyle başlangıçta "endişeli" hissettiğini itiraf ediyor.

Bagnaia, "Bugün için mutluyum çünkü sıralama turları başlarken ilk kullandığım arka lastik biraz zorluk çıkartıyordu."

"İyi bir tur zamanı yapamadım ve biraz çekiş gücü bulmakta zorlandım."

"İkinci turuma başladığımda zaten hızlıydım ve sadece çok rekabetçi bir tur atmaya çalıştım -ancak kendimi korumak da istedim, çünkü ilk denemede bir tur atamadığımı biliyordum. O turu bitirmek önemliydi." dedi.