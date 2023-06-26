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Bezzecchi: "Podyumu kaybedeceğim için çok korktum"

Marco Bezzecchi Assen'de MotoGP zaferi elde edemedi, ancak VR46 Ducati sürücüsü 'garip' bir titreşim sorununun ardından ikinciliği elde ettiği için çok mutlu olduğunu açıkladı.

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Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Bezzecchi, Cumartesi günü her iki sürücünün de yumuşak arka lastik kullandığı sprint yarışında Francesco Bagnaia'yı mağlup etti, ancak Assen'deki daha uzun ve daha sıcak Hollanda Grand Prix'sinde, gridin çoğunun orta arka lastik kullanmasıyla biraz zorlandı.

Bezzecchi, "Pecco orta arka lastikte benden biraz daha güçlüydü."

"Son ana kadar yumuşak lastiği kullanmayı düşündüm ama risk almak istemedim." dedi.

Cumartesi günü olduğu gibi, KTM'den Brad Binder başlangıçta liderliğe yükseldi, ancak şampiyona lideri Bagnaia tarafından hızla geçildi. Bezzecchi, Pazar günü daha sıcak koşullarında Güney Afrikalı sürücüyü o kadar kolay geçemedi ve geçebilmek için 17. tura kadar beklemek zorunda kaldı.

Bezzecchi, "Brad'i geçmeye çalışırken sıcaklık ve basınçla çok mücadele ettim. Onu geçmek için Pecco kadar kendime güvenim yoktu. Bazı hatalar yaptım ama sonunda 5. virajda onu geçmeyi başardım. Neredeyse 6. virajda fren yapmadan önce onun önündeydim."

"Ardından Pecco'yu yakalamaya çalıştım ama motosikletle ilgili beni çok geren bir sorun yaşadım. Arka tarafta çok fazla titreşim vardı, gerçekten çok garipti. Özellikle hızlı virajlarda motosikleti fazla yatıramadım."

"Bunu beklemiyordum, elimdeki her düğmeye basarak durumu idare etmeye çalıştım ama hiçbir şey düzelmedi.

"Hayatta kaldığım için mutluyum çünkü podyumu kaybedebileceğimden korkuyordum. Kesinlikle biri tarafından geçileceğimi düşündüm."

"Tüm bunları göz önünde bulundurduğumda çok mutluyum çünkü elimden gelenin en iyisini yaptım." dedi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İkinciliği elde eden Bezzecchi, sprint yarışında zafere ulaşmış, pole pozisyonunu almış ve üç antrenman seansında da zirvede yer alarak güçlü bir hafta sonunu tamamlamış oldu.

Assen'deki performansı, Pramac Ducati'siyle sprint yarışında altıncı ve ana yarışta beşinci olabilen Jorge Martin'in ortalama bir hafta sonunun ardından şampiyonada ikinciliğe biraz daha yaklaşmasını sağladı.

Bezzecchi, "Bu hafta sonu yaptıklarımızdan memnun olmalıyız."

"Normalde sıralamalarda çok iyi olmadığım halde her seansı önde götürdüm ve pole pozisyonunu aldım."

"Yaz tatilinden önce iyi bir sonuç alırsanız, biraz rahatlayabilirsiniz! Ama şimdiden motosiklete geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

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