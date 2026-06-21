Bezzecchi olayındaki pist görevlisi ilk kez konuştu: "Onu anlayabiliyorum"

Pist üstündeki tartışmalı anlarda şampiyona liderinin çılgınca bir şekilde pist görevlisine doğru koştuğu ve onu motosikletten uzaklaştırmak için ittiği görülmüştü. Araç üstü kamera kayıtlarının gösterdiği üzere; görevli motosikleti kaldırmış ve görünüşe göre kazara motoru tehlikeli derecede yüksek bir devire çıkartmıştı, neyse ki bu durum daha ciddi bir olayla sonuçlanmadı.

Bezzecchi'nin ise o esnada koşarak gelip görevliye fiziksel müdahalede bulunduğu ve bir yandan da "Cazzo fai!" (Ne yapıyorsun sen!) diye bağırdığı kameralara yansımıştı.

Bezzecchi, olayın ardından özür dilemiş olsa da bu çirkin olay sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi ve yetkililerden hızlı ve sert bir yanıt gecikmedi. Aprilia’nın yaptığı itiraza rağmen Bezzecchi’nin bugünkü Grand Prix’ye katılması tamamen yasaklandı ve ilerleyen süreçte daha fazla ceza kapıyı çalabilir.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Saldırının kurbanı olan pist görevlisi, üzerine çekilen bu istenmeyen dikkatlere rağmen yaşanan olaylara anlayışlı bir yaklaşım sergiledi ve Ladislav adını kullanan görevli, nihayet olaya kendi perspektifinden açıklık getirdi.

TNT Sports’a verdiği röportajda Ladislav, olayları kendi bakış açısından anlattı ve Bezzecchi’nin öfkesine belirli bir ölçüde hak verdi: "O an biraz şoka uğramıştım. Gece olduğunda, o anın görüntüleri yayıldığında ve tüm taraftarlar, yani tüm dünya bunu izlediğinde gerçekten moralim bozuldu; çünkü dikkatlerin bu kadar merkezinde olmak benim için yeni bir şeydi."

Olaydan hemen önce tam olarak ne yaşandığını tarif etmesi istendiğinde Ladislav şu açıklamayı yaptı: "Yani, kesinlikle stres altındaydı ve onun durumunu anlıyorum. Kaza yaptı.”

“Ben de işimi yaptım; motosiklete doğru gittim, debriyaja bastım ve kaldırmaya çalıştım çünkü motor hâlâ çalışıyordu ve motosiklet hareket etmeye başladı. Bu yüzden onu tekrar yere bırakmak istedim ve o esnada gaz kolunu çevirdim.”

“Muhtemelen bunu bilerek yaptığımı düşündü. Tamamen bir kazaydı. Sonrasında ne olduğunu zaten herkes gördü."

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pist görevlisi, Bezzecchi’nin kendisinden şahsi olarak özür dilediğini ve ona bir çift eldiven hediye ettiğini doğruladı; ironik olan ise bu eldivenlerin, bir gün önce kendisine fiziksel müdahale yapmak için kullanılan eldivenlerin ta kendisi olmasıydı: "Yayınladığı, özrünü gördüm. Yanıma kadar geldi ve benden şahsen de özür diledi.”

“Onu gerçekten anlayabiliyorum ve ona şans diliyorum. Özür dilemiş olması benim için çok önemli."