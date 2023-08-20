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Bezzecchi, MotoGP geleceği ile ilgili 'kararını verdi'

VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi, MotoGP geleceği hakkında "kararımı verdim" dedi ve bunu önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı

Bezzecchi, Pramac Ducati'ye geçeceği konuşulan 2024 sezonu için sürücü pazarının merkezindeki kilit oyunculardan biri.

Ducati, Bezzecchi ile yeni bir sözleşme yapma konusundaki istekliliğini gizlemedi ancak gelecek yıl bir fabrika motosikleti için tek şansının Pramac olacağı konusunda ısrar ediyor.

VR46 2024 yılında da eski motosikletlerle yarışmaya devam edecek, ancak Bezzecchi'nin ilk tercihi motosiklet durumu ne olursa olsun bulunduğu yerde kalmak gibi görünüyor.

Bu hafta sonu Avusturya GP'sinde Valentino Rossi, Bezzecchi'yi 2024'te VR46 takımında kalması için 'zorladığını' itiraf etti.

Pazar günü Red Bull Ring'de yapılan yarışı üçüncü sırada tamamlayan Bezzecchi, 'tüm zamanların en iyisinin' kendisini VR46'da tutmak için baskı yapmasını 'takdir ettiğini' söyledi.

Ayrıca 2024 için kararını verdiğini ancak bunun ne olduğunu henüz açıklamayacağını belirtti.

"Dürüst olmak gerekirse Vale çok ısrar ediyor ve bunu gerçekten takdir ediyorum çünkü 'tüm zamanların en iyisi' tarafından zorlanmak dünyadaki herkesin yaşayamayacağı bir şey."

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sanırım kararımı çoktan verdim. Size ne yapacağımı söyleyemem, ancak yakında bunu bildireceğim."

"Ama yine de, Avusturya GP podyumumdan sonra Pecco [Bagnaia] ve tüm VR46 sürücüleri ile bu kutlamayı yapmak harikaydı." dedi.

Avusturya GP'sinin bitiminden kısa bir süre sonra Pramac, 2023 sezonunun sonunda Johann Zarco ile yollarını ayıracağını açıkladı.

Zarco'nun iki yıllık bir anlaşma ile LCR ile Honda'ya geçeceği konuşuluyordu ancak bu henüz Japon üretici tarafından resmi olarak açıklanmadı.

Ancak Zarco, Pazar günü Canal+'ya yaptığı açıklamada Honda ile anlaştığını söyledi.

Bezzecchi'nin ne yapacağına bağlı olarak, giden Yamaha sürücüsü ve VR46 Akademi üyesi Franco Morbidelli'nin 2024'te nereye gideceği belirlenecek.

Bezzecchi'nin yerine VR46 ile bağlantısı olan Morbidelli, Bezzecchi'nin olduğu yerde kalması halinde kendisini Pramac ile bir fabrika Ducati'sinde bulabilir.

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