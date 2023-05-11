Bezzecchi: "Marini, Rossi'nin kardeşi olduğu için ayrıcalıklı değil"

Uzun süre Moto2'de mücadele ettikten sonra geçen sene üvey abisi Rossi'nin takımı VR46 ile MotoGP'ye adım atan Marini'nin bu akrabalık ilişkileri nedeniyle takımda haksız avantaja sahip olduğu zaman zaman iddia edilmekte.

Ancak pek temeli olmayan bu iddialar bizzat Marini'nin takım arkadaşı Bezzecchi tarafından reddedilmiş vaziyette.

Speedweek'e konuşan Bezzecchi, "Luca hızlı ve burada olmayı hak ediyor. Valentino da sürücüler arasında hiçbir farklılık olmamasını sağlıyor."

"Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ve bence bu bir avantaj. İkimiz de birbirimizin nasıl çalıştığımızı, motosiklette neyi sevip sevmediğimizi biliyoruz."

"Vale çok iyi bir iş çıkardı çünkü başlangıçta bize bazı kurallar vererek iyi hissetmemizi sağladı."

"Belli bir avantajımız var çünkü birlikte antrenman yapıyoruz. Bu da takım içi rekabet gücünü arttıran bir ilişki yaratıyor. Öyle ki, işler şeyler ters gittiğinde daha fazla acı çekiyorsunuz."

"Örneğin, tanımadığım bir sürücü aptalca bir manevra yaparsa, bir an için sinirleniyorum ama hepsi bu kadar. Arkadaşlarımdan biri hoşuma gitmeyen bir şey yaptığında daha fazla üzülüyorum."

Luca Marini, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi'den sık sık tavsiye aldığını da belirten Bezzecchi, MotoGP efsanesini bir arkadaş olarak da gördüğünü ekliyor.

Bezzecchi, "[Rossi] emekli olduğundan beri onun ne kadar muhteşem biri olduğunu fark ettim.

"Fiziksel olarak yanımızda olmasa bile her zaman yanımızda."

"İşlerin nasıl gittiğini öğrenmek için her zaman bize mesaj atıyor ya da bizi arıyor."

"Gerçekten iyi bir ilişkimiz var, geçtiğimiz sekiz yıl boyunca bana pek çok tavsiyede bulundu."

"Bazen bana bir virajı nasıl farklı almam gerektiğini açıklıyor ya da pitte nasıl daha iyi davranabileceğim konusunda tavsiyeler veriyor." dedi.