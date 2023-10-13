Bezzecchi: "Kolumu kurtarmak için popomu yaktım"
VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi, köprücük kemiği ameliyatından sadece birkaç gün sonra MotoGP Endonezya GP antrenmanında yaptığı kazada "kollarını çarpmamak için poposunu yaktığını" söyledi.
Şampiyonada üçüncü sırada yer alan Bezzecchi, geçtiğimiz Cumartesi günü Valentino Rossi'nin çiftliğinde antrenman yaparken geçirdiği kazada sağ köprücük kemiğini kırdı.
İtalyan pilot Pazar günü köprücük kemiğine platin takılması için ameliyat oldu ve Cuma sabahı 1. antrenman öncesinde Mandalika'ya gelmesinin ardından bu hafta sonu Endonezya'da yarışmasına izin verildi.
İlk seansta Bezzecchi bir kaza geçirdi ancak köprücük kemiği ameliyatından sadece beş gün sonra kazadan yara almadan kurtulmayı başardı ve ikinci antrenmanı üçüncü en hızlı şekilde bitirdi.
1. antrenmandaki kazası hakkında konuşan Bezzechi, "[Korktum mu], hayır."
"Ama kaymaya başladığım anda kollarımı çarpmamak için kıçımı yaktım."
"Neyse ki çakılların üzerine düştüm ve bir şey olmadı ama kazadan biraz sonra kayarken oldu." dedi.
Bezzecchi, son kazasının sonuçlarının düşünülenden daha ağır olduğunu, ağrılarının geçen ay Barselona'daki 1. viraj kazasında elini yaraladıktan sonra Misano'da yaşadıklarından "daha kötü" olduğunu da sözlerine ekledi.
Bezzecchi bu hafta sonu güçlü ağrı kesiciler almak zorunda kalmamayı umarken bir yandan da şaka yaptı: "Eğer iyi yarış çıkarırsam, şampanya kesinlikle çok iyi bir ağrı kesicidir."
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Üç kez Grand Prix kazanan yarışçı, geçirdiği ameliyattan sonra "kendini kötü hissettiği" için bu hafta sonu Endonezya'da yarışmaktan vazgeçmişti.
Ancak Salı günü kendini daha iyi hissetmesi üzerine, doktorlarıyla bir kez daha görüştükten sonra Çarşamba günü Endonezya'ya uçmaya karar verdi ve Cuma sabahı Mandalika pistinin bulunduğu Lombok adasına vardı.
Bezzechi, "Dürüst olmak gerekirse, ameliyattan sonra Pazartesi sabahı eve döndüğümde kendimi çok kötü hissediyordum."
"Bu yüzden ilk düşüncem bu yarışı atlayıp doğrudan Phillip Island'a gitmekti. Ancak Pazartesi günü Carlo [Casabianca] ve tüm ekibimle çalışmak için spor salonuna gittim."
"Sonra Salı günü evde uyandığımda inanılmaz derecede daha iyi hissettim."
"Vay be, bu çok garip" dedim. Ama daha iyi görünüyordum, daha iyi hissediyordum, kolumu daha fazla hareket ettiriyordum ve daha az ağrıyla daha fazla güce sahiptim."
"Ben de 'Bugün spor salonunda denemek istiyorum, bakalım' dedim. Bu gece karar vereceğim' dedim."
"Tabii ki denemek istedim. Herkes aynı fikirde değildi ama sonunda herkesi, özellikle de annemi ikna etmeye çalıştım."
"Ama Çarşamba sabahından sonra doktorla son bir kontrol yaptım ve 'Tamam, başlıyorum' dedim. Uçağa bindim ve bu sabah geldim." dedi.
Bezzecchi, Rossi'nin de yarışa katılma planından emin olmadığını ama "bir yarışçı olduğu için" bunu anlayışla karşıladığını sözlerine ekledi.
Bezzecchi, Rossi'nin planlarına tepkisi hakkında "Başlangıçta benden biraz daha muhafazakârdı."
"Ama ona kendimi iyi hissettiğimi ve deneyebileceğimi söylediğimde benimle hemfikir oldu. Ama o da bir sürücü, seni daha iyi anlıyor." dedi.
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